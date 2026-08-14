Alerta por juguetes tóxicos comprados por “puerta a puerta”: detectan sustancias prohibidas en envíos desde China

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) lanzó una advertencia oficial tras detectar altos niveles de sustancias químicas prohibidas y graves fallas de seguridad en artículos importados bajo el régimen courier.

Ftalatos y químicos tóxicos en juguetes comprados por internet

En un reciente ensayo de laboratorio realizado por la CAIJ, se analizó una muñeca sirena adquirida mediante la plataforma Temu y se detectaron ftalatos 4,7 veces por encima del límite legal permitido.

Los ftalatos son componentes plastificantes prohibidos por el Ministerio de Salud que actúan como disruptores endocrinos y afectan directamente el sistema reproductivo infantil.

El riesgo radica en que estas sustancias penetran en el organismo a través de la piel o cuando los chicos se llevan los juguetes a la boca.

La “laguna” legal en el régimen de envíos puerta a puerta

La principal alerta de la industria juguetera radica en el marco regulatorio actual fijado por la Resolución General ARCA N° 5.608 para envíos courier.

Esta normativa exceptúa a estos productos de cumplir con los controles sanitarios, de toxicidad e inflamabilidad que sí se le exigen de forma obligatoria al comercio formal.

Por este motivo, la CAIJ elevó un reclamo formal ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor para que se excluya a los juguetes de esta excepción.

Productos virales con niveles alarmantes de benceno

Los ensayos técnicos también arrojaron fallas severas de etiquetado y materiales sintéticos highly inflamables en artículos de tela y disfraces.

A esta situación se suma el antecedente del juguete blando “Squeezy Dumplings”, que contenía benceno, una sustancia química clasificada como cancerígena.

En muestreos analizados en laboratorios nacionales sobre este mismo producto viral, se hallaron concentraciones de benceno hasta 12 veces superiores a las detectadas en Europa.

El reclamo de la Cámara y los pedidos al Gobierno

Frente a este escenario de riesgo sanitario para los niños, la entidad representativa del sector pidió revisar de forma urgente el régimen de importación individual.

Las autoridades de la CAIJ advierten que al usarse plásticos y materias primas recicladas en la producción masiva china, migran al producto final componentes sumamente peligrosos como benceno y tolueno.

Hasta tanto se modifique la regulación para los envíos postales, la recomendación principal para las familias es adquirir productos que cuenten con el sello de seguridad homologado en el país.