¿te faltan años de aportes? La alternativa oficial de anses para jubilarte

Si estás alcanzando la edad mínima para retirarte pero descubriste que no llegás a cumplir con las tres décadas de aportes al sistema, es natural que te preocupe tu futuro económico inmediato.

Por suerte, el sistema previsional argentino contempla herramientas específicas para que no te quedes sin cobertura ni ingresos indispensables al llegar a esta etapa de la vida.

Las dos vías legales ante la falta de aportes

Cuando una persona alcanza la edad jubilatoria obligatoria (60 años para las mujeres y 65 años para los hombres) pero no junta los 30 años de aportes, existen alternativas concretas.

La primera opción regulatoria consiste en ingresar a alguna de las moratorias previsionales vigentes, los planes oficiales que permiten “comprar” los años faltantes mediante un plan de pagos.

La segunda alternativa se activa de manera automática para quienes no pueden ingresar a una moratoria y consiste en tramitar una prestación universal garantizada por el Estado.

Los requisitos para acceder a la PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es el beneficio diseñado especialmente para las personas que se encuentran desprotegidas por falta de años de servicios.

Para solicitarla, el principal requisito normativo es haber cumplido los 65 años de edad, una condición que se aplica por igual tanto a mujeres como a hombres.

Además, los solicitantes deben ser argentinos (o nacionalizados con 10 años de residencia) y aprobar una evaluación socioeconómica integral que realiza la ANSES.

El monto exacto que se cobra por esta pensión

En términos económicos, la PUAM no otorga el mismo dinero que una jubilación ordinaria del sistema contributivo, sino que funciona con un porcentaje fijo.

La ley establece que el haber mensual de esta prestación equivale estrictamente al 80% de una jubilación mínima del sistema general de ANSES.

Es importante destacar que este ingreso se actualiza de manera periódica según la fórmula de movilidad previsional y garantiza el acceso total a la cobertura médica de PAMI.

Cómo regularizar la deuda mediante moratoria

Si tu objetivo es alcanzar la jubilación ordinaria plena, podés optar por el plan de regularización de deuda previsional para saldar los meses no aportados.

Bajo esta modalidad, la ANSES calcula los períodos faltantes y te permite financiar la deuda en hasta 120 cuotas mensuales correlativas.

El valor de cada cuota elegida se descuenta de forma directa y progresiva del haber jubilatorio que empezás a cobrar una vez que el trámite es aprobado por el organismo.