Tarifas de luz con aumentos y quita de subsidios: el fuerte impacto en el bolsillo que llega el próximo mes

Una nueva resolución oficial acaba de modificar los valores del servicio eléctrico.

Las boletas de luz llegarán con incrementos drásticos debido a la actualización de los costos de distribución autorizada por el Ministerio de Infraestructura bonaerense.

El porcentaje oficial del nuevo aumento provincial

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó, mediante el Boletín Oficial, un aumento del 3,1% promedio en las tarifas de luz.

Este ajuste se implementará de manera directa sobre los consumos residenciales correspondientes a las distribuidoras de jurisdicción provincial y a las distintas cooperativas operativas.

El incremento busca cubrir las variaciones de costos de las empresas EDEN, EDES, EDEA y Edelap, encargadas del suministro en el interior y La Plata.

Los aumentos previos que acumula el servicio

Este nuevo porcentaje del 3,1% se suma a una seguidilla de actualizaciones tarifarias severas que golpearon las finanzas de los hogares bonaerenses.

Cabe recordar que la administración provincial ya había autorizado previamente un fuerte incremento del 11,8% promedio sobre las tarifas eléctricas.

Dicho ajuste se complementó a nivel nacional con una suba del precio mayorista de la energía que impactó con alzas que oscilaron entre el 11% y el 15% según el perfil del usuario.

El impacto de la quita de subsidios nacionales

A la par de las subas en la distribución provincial, el Gobierno nacional avanzó con un drástico cambio de esquema para la asistencia en los servicios públicos.

Se estableció una quita progresiva de subsidios y una bonificación con topes estrictos de consumo para los bloques de usuarios residenciales.

Este nuevo esquema de transición reemplaza los beneficios históricos, provocando que cualquier exceso en el consumo habitual se pague a una tarifa plena y considerablemente más costosa.

Cuándo se aplicará el impacto en las boletas

Según lo establecido en las resoluciones publicadas por las autoridades de infraestructura y servicios públicos, las nuevas tarifas ya rigen para los períodos de lectura vigentes.

Esto implica que los consumos residenciales actuales ya se liquidarán con la suba del 3,1%, por lo que las boletas con el ajuste comenzarán a llegar a los hogares de inmediato.