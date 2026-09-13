Suspensión de las paso y ficha limpia: el senado debate la reforma electoral para 2027

La duda sobre si habrá que ir a votar en las primarias del 2027 empieza a despejarse en el Congreso: el Senado reanuda la discusión sobre la suspensión de las PASO y se encamina un temario que cambiará las reglas de juego políticas.

A continuación, te contamos los puntos clave, el cronograma previsto para su aprobación y los cambios profundos que afectarán a los partidos y a los votantes.

Suspensión de las PASO: el cronograma de votación que busca la Casa Rosada

El debate se reanuda en la Comisión de Asuntos Constitucionales. La intención del oficialismo es obtener dictamen en las próximas semanas para votar en el Senado durante octubre.

El plan contempla girar el proyecto a la Cámara de Diputados para lograr su sanción definitiva en noviembre, al filo del cierre del período de sesiones ordinarias.

Aunque el Poder Ejecutivo proponía eliminar las primarias de manera definitiva, ante la falta de consenso se aceptará la suspensión para 2027 o su conversión en un sistema optativo.

Ficha Limpia: las inhabilitaciones para candidatos con condenas

Dentro de las negociaciones con bloques aliados, el temario sumó iniciativas de Ficha Limpia para inhabilitar candidaturas.

La norma alcanzará a quienes tengan condenas confirmadas por delitos dolosos contra la administración pública.

Entre las figuras penales contempladas se destacan el fraude, cohecho, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles.

Cambios en el Parlasur, Boleta Única y financiamiento partidario

El proyecto de reforma contempla un paquete integral de 79 artículos con modificaciones operativas.

Uno de los ejes principales es la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur (Parlasur), quienes pasarán a ser designados por el Congreso según la representación legislativa.

Además, la iniciativa incorpora cambios en el esquema de financiamiento de campañas y ajustes en la Boleta Única de Papel.

Nuevos requisitos para los partidos políticos y la advertencia de la Justicia

La propuesta oficial busca endurecer las exigencias para que las fuerzas políticas mantengan su personería jurídica.

Se fijará un mayor piso de votos y más afiliados requeridos, una exigencia que impactará incluso en partidos aliados al oficialismo.

Por su parte, la Cámara Nacional Electoral emitió una acordada para advertir que cualquier reforma debe aprobarse con suficiente anticipación para garantizar su aplicación de cara a 2027.