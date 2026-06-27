Súper niño en argentina: las zonas donde el invierno 2026 puede traer más lluvias

El Súper Niño en Argentina vuelve a instalar una pregunta concreta para el invierno 2026: si el fenómeno avanza, ¿dónde puede llover más y qué tan real es el riesgo de excesos? La palabra suena fuerte y circula con tono de alerta, pero los informes oficiales obligan a mirar el mapa con más precisión: no todo el país recibirá el mismo impacto ni un pronóstico estacional equivale a una tormenta inminente.

La señal climática que hoy miran los meteorólogos es clara. El Servicio Meteorológico Nacional informó que, para el trimestre junio-julio-agosto 2026, existe alrededor de un 90% de chances de desarrollo de una fase cálida o El Niño. En su actualización del 12 de junio, el organismo señaló además que la circulación del viento en el Pacífico ecuatorial ya era consistente con el calentamiento observado.

Ese dato no significa que el invierno se transforme automáticamente en una temporada de lluvias permanentes. Sí marca un cambio de escenario: el Pacífico ecuatorial se está calentando y los modelos climáticos empiezan a inclinar la balanza hacia una fase que, históricamente, puede favorecer excesos de precipitación en determinadas regiones de la Argentina.

Súper Niño en Argentina: qué dice el pronóstico para las lluvias del invierno 2026

En el Pronóstico Climático Trimestral, el SMN proyectó mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal en Buenos Aires, La Pampa, el sur de Cuyo y el norte del Litoral. Para lectores del AMBA, conviene hacer una aclaración clave: cuando el informe climático ubica a Buenos Aires dentro del mapa regional, el mayor peso territorial está puesto sobre la Provincia de Buenos Aires, mientras que CABA puede compartir episodios por cercanía, pero no debe confundirse con el territorio bonaerense.

El mismo informe prevé un escenario de precipitaciones normales o superiores a lo normal en el centro y norte de la Patagonia, condiciones normales hacia el sur patagónico y estación seca en la región del NOA y norte de Cuyo. Es decir: el mapa muestra contrastes, no una lluvia pareja sobre toda la Argentina.

Zona Señal de precipitación para junio-julio-agosto 2026 Qué implica Provincia de Buenos Aires, La Pampa, sur de Cuyo y norte del Litoral Superior a la normal Mayor chance de acumulados por encima del promedio del trimestre Centro y norte de Patagonia Normal o superior a la normal Escenario con probabilidad de lluvias o nevadas más activas que lo habitual Sur de Patagonia Normal Valores más cercanos al comportamiento histórico del invierno NOA y norte de Cuyo Estación seca No se espera una señal dominante de lluvias invernales por El Niño

Por qué se habla de Súper Niño y qué tan correcto es ese término

El término Súper Niño no es una categoría operativa que usen todos los organismos meteorológicos. De hecho, la Organización Meteorológica Mundial aclaró que no utiliza esa expresión dentro de sus clasificaciones estandarizadas. Lo que sí indicó la OMM es que hay una probabilidad elevada de El Niño durante junio-agosto de 2026 y que la posibilidad de continuidad hasta al menos noviembre se mantiene cerca o por encima del 90%.

En paralelo, el Centro de Predicciones Climáticas de NOAA informó que las condiciones de El Niño ya están presentes y que podrían fortalecerse hacia el invierno del hemisferio norte 2026-27. Esa referencia temporal es importante: para Argentina, ese pico eventual llegaría más cerca de la primavera y el verano que del corazón del invierno austral.

Por eso, la lectura más prudente es hablar de un El Niño en desarrollo con chances de intensificación. El rótulo de Súper Niño puede servir para explicar la magnitud potencial, pero no debe tomarse como una confirmación de inundaciones generalizadas ni como un pronóstico diario.

Qué zonas de la Provincia de Buenos Aires deben mirar el dato con más atención

Dentro de la Provincia de Buenos Aires, el invierno con lluvias superiores a lo normal puede tener efectos distintos según el relieve, los suelos y el estado previo de las napas. El dato no impacta igual en una zona costera, en el conurbano, en el oeste bonaerense o en áreas bajas de la cuenca del Salado.

Desde el ámbito agropecuario, el INTA advirtió que una consolidación temprana de El Niño durante el invierno podría generar lluvias por encima de lo normal en el centro-este bonaerense, incluyendo el ámbito de la cuenca del río Salado. El organismo también remarcó la necesidad de planificación en zonas bajas, drenajes, caminos rurales y sectores con riesgo de anegamiento.

El punto sensible para la Provincia no es solo cuánto llueve, sino cómo cae esa lluvia. Varios eventos separados pueden ser absorbidos de una forma; una tormenta intensa sobre suelos saturados puede provocar problemas muy distintos. Por eso el seguimiento de los pronósticos semanales y de los alertas del SMN sigue siendo más importante para decisiones inmediatas que la tendencia trimestral.

¿Puede llover más y hacer frío igual?

Sí. Un invierno con mayor probabilidad de lluvias no elimina las irrupciones de aire frío. El propio SMN aclaró en su pronóstico trimestral que, aunque la temperatura media tenga chances de ubicarse por encima de lo normal en gran parte del país, no se descartan descensos marcados en períodos cortos, especialmente al comienzo del trimestre.

Esto significa que Argentina puede tener semanas más templadas que el promedio, episodios de frío intenso y, al mismo tiempo, una tendencia de lluvias superiores a lo normal en algunas regiones. El clima estacional trabaja con probabilidades: no describe cada día, sino el comportamiento medio del período.

Qué conviene hacer ante un invierno más lluvioso

Para hogares y municipios, el dato útil no es alarmarse sino anticiparse. En zonas urbanas, conviene revisar desagües, canaletas, techos, árboles inestables y sectores que suelen acumular agua. En rutas y caminos rurales, los eventos de lluvia pueden complicar la visibilidad, el estado de banquinas y el tránsito pesado.

En el campo, los especialistas recomiendan monitorear napas, revisar drenajes, evitar decisiones de siembra en sectores anegables sin evaluar el escenario y prever movimientos de hacienda en zonas bajas. El antecedente de eventos fuertes como 1997/98, 2009/10 y 2015/16 aparece en los análisis técnicos como recordatorio de que la planificación temprana puede reducir daños.

La clave para el invierno 2026 será seguir dos escalas a la vez: la tendencia climática, que hoy marca un escenario más húmedo en regiones como la Provincia de Buenos Aires, y los pronósticos de corto plazo, que son los que permiten saber cuándo una lluvia puede transformarse en alerta.