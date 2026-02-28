Sueldo empleadas domésticas marzo 2026: Escalas actualizadas con aumento y bono confirmado

El sector de trabajadores de casas particulares comienza marzo de 2026 con novedades de impacto directo en el bolsillo. Tras el último acuerdo alcanzado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), este mes se liquida un nuevo tramo de aumento salarial del 3% acumulativo, al que se le suma un bono extraordinario de refuerzo que busca compensar la pérdida del poder adquisitivo.

Tanto empleadores como trabajadores deben prestar atención a las nuevas grillas salariales, ya que los valores varían según la categoría y la modalidad de prestación (con o sin retiro).

Escalas salariales vigentes para marzo 2026

El incremento del 3% se aplica sobre los salarios devengados en febrero. A continuación, se detallan los montos mínimos para las categorías más consultadas del sistema:

Quinta Categoría: Personal para tareas generales

Es la categoría que abarca las tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina.

Hora con retiro: $3.150

$3.150 Hora sin retiro: $3.400

$3.400 Mensual con retiro: $385.400

$385.400 Mensual sin retiro: $428.600

Cuarta Categoría: Asistencia y cuidado de personas

Incluye la asistencia y el cuidado no terapéutico de personas (niños, adultos mayores o personas con discapacidad).

Hora con retiro: $3.400

$3.400 Hora sin retiro: $3.800

$3.800 Mensual con retiro: $428.600

$428.600 Mensual sin retiro: $477.800

Bono extraordinario de marzo: montos y proporcionalidad

Para este mes, se ha reglamentado el pago de una asignación no remunerativa por única vez de hasta $20.000. Sin embargo, es fundamental entender que este monto no es fijo para todos los casos, sino que se liquida de manera proporcional a la carga horaria semanal:

Jornada completa (más de 32 horas semanales): El trabajador percibe los $20.000 íntegros.

El trabajador percibe los $20.000 íntegros. Jornada parcial (entre 16 y 32 horas semanales): Se abona un proporcional de $10.000.

Se abona un proporcional de $10.000. Menos de 16 horas semanales: El bono se reduce a un piso de $5.000.

Este bono debe figurar en el recibo de sueldo oficial bajo el concepto “Bono Extraordinario Acta Febrero 2026” y no está sujeto a descuentos de aportes ni contribuciones.

Adicionales obligatorios: Antigüedad y Zona Desfavorable

Al salario básico y el bono se le deben sumar, según corresponda, los adicionales establecidos por ley que pueden incrementar significativamente el monto final:

Antigüedad: Se debe sumar un 1% por cada año de antigüedad en la relación laboral. Este cálculo se realiza sobre los salarios básicos vigentes.

Se debe sumar un 1% por cada año de antigüedad en la relación laboral. Este cálculo se realiza sobre los salarios básicos vigentes. Zona Desfavorable: Para aquellas personas que trabajan en las provincias de la Patagonia (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego) y en el partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires, se aplica un adicional del 30% sobre los salarios mínimos de cada categoría.

Cómo realizar la liquidación en el portal de ARCA

Con la transición del organismo recaudador a la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el procedimiento de carga de recibos se mantiene simplificado pero requiere actualización manual por parte del empleador:

Ingresar al portal de “Casas Particulares” con Clave Fiscal.

Seleccionar al trabajador y la opción “Generar recibo de sueldo”.

Modificar el sueldo básico según la nueva escala de marzo.

Agregar en la sección de “Otros conceptos” el monto correspondiente al bono extraordinario.

Descargar el comprobante y proceder al pago de los aportes (F.102/RT), que también sufren una actualización automática en sus valores fijos.

Es importante recordar que el pago de los haberes de marzo debe realizarse, como máximo, hasta el cuarto día hábil del mes para quienes cobran mensualmente, mientras que para el personal por hora el pago es al finalizar cada jornada.