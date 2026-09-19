Sueldo de empleadas domésticas en octubre: de cuánto será el aumento confirmado y cuánto cobrará cada categoría

Si sos empleada doméstica o tenés personal a cargo en tu hogar, seguro te estás preguntando de cuánto será el sueldo en octubre con el nuevo aumento confirmado. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció un esquema de incrementos que impactará directamente en los haberes de este mes.

Un aumento del 1,7% y sumas incorporadas al básico

Para los salarios de octubre de 2026, está prevista una suba del 1,7%, correspondiente al tercer tramo de incrementos acordados. Este porcentaje se calculará sobre los valores vigentes de septiembre.

Además, este mes se incorpora al salario básico el 50% de la suma no remunerativa que fue otorgada en agosto.

Montos de la suma no remunerativa que pasan al básico

El monto a incorporar al sueldo básico depende de la carga horaria semanal de la trabajadora:

De 0 a 12 horas: $4.000 .

. De 12 a 16 horas: $5.750 .

. Más de 16 horas: $10.000.

Nuevos valores por hora y por mes según la categoría

Los haberes mínimos para octubre de 2026, combinando el aumento del 1,7% y la incorporación parcial de la suma no remunerativa, quedan establecidos de la siguiente manera para cada categoría, según la modalidad de trabajo:

Quinta categoría – Tareas generales (la más frecuente)

Con retiro: $4.064,08 por hora y $498.582,06 por mes.

por hora y por mes. Sin retiro: $4.460,36 por hora y $563.958,82 por mes.

Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $4.337,54 por hora y $548.429,23 por mes.

por hora y por mes. Sin retiro: $4.801,52 por hora y $605.050 por mes.

Tercera categoría – Caseros

Sin retiro: $4.337,54 por hora y $548.429,23 por mes.

Segunda categoría – Tareas específicas

Con retiro: $4.580,79 por hora y $560.776,33 por mes.

por hora y por mes. Sin retiro: $4.973,38 por hora y $618.187,89 por mes.

Primera categoría – Supervisión