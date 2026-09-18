Detectan por satélite hasta 3,4 millones de personas sin registrar en barrios populares de argentina

Si alguna vez te preguntaste si los datos del Censo 2022 o de los registros oficiales reflejan con exactitud la cantidad de personas que viven en los barrios más vulnerables, la respuesta técnica acaba de encender las alarmas. Un estudio basado en imágenes satelitales e inteligencia artificial reveló un desfasaje multitudinario en la población registrada.

Un desfasaje de hasta 3,4 millones de personas

Una investigación elaborada por el especialista en datos geoespaciales Nissim Lebovits estimó que existen entre 2,9 y 3,4 millones de personas en barrios populares que no figuran en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Mientras que las cifras oficiales contabilizan a entre 3,5 y 4,1 millones de habitantes en estos asentamientos, el cruce de datos mediante inteligencia artificial eleva la cifra real a un rango de entre 6,3 y 7,6 millones de personas.

Inteligencia artificial y tecnología GeoParquet

Para llegar a este resultado, el estudio analizó 6.467 barrios populares registrados en todo el país utilizando herramientas avanzadas como DuckDB y GeoParquet.

Se procesaron más de 33,8 millones de huellas de edificación obtenidas de bases de datos abiertas de Google, Microsoft y OpenStreetMap, logrando mapear y comparar la infraestructura real frente a los registros administrativos en pocos segundos.

Un 83% más de hogares que los informados oficialmente

El análisis identificó 1.969.975 construcciones dentro de los límites de barrios vulnerables, lo que representa un 59% más que las 1.237.795 familias informadas por el registro estatal.

Al aplicar los índices de cálculo habitacional sobre la infraestructura detectada por satélite, la proyección de hogares asciende a 2.265.499, ubicándose un 83% por encima del número oficial vigente.

Impacto en la prevención de emergencias e inundaciones

La diferencia detectada cobra un valor crítico a la hora de planificar obras públicas, asistencia social y esquemas de contingencia ante desastres naturales.

Saber con precisión cuánta gente habita en zonas vulnerables resulta determinante para calcular el riesgo ante inundaciones o emergencias urbanas, permitiendo a los municipios dimensionar de manera correcta la infraestructura y los recursos necesarios.