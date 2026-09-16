Subastas judiciales online: cómo comprar autos, muebles y propiedades desde la web de la corte

Las subastas judiciales online ya dejaron de ser un trámite reservado para especialistas. Con el sistema electrónico impulsado por la Corte Suprema, hoy es posible seguir y participar en remates de autos, inmuebles, maquinaria, muebles y otros bienes directamente desde la web, sin necesidad de asistir físicamente al acto.

Ese cambio hizo que muchas más personas empezaran a prestar atención a este mercado. La posibilidad de ver publicaciones, leer condiciones, revisar lotes y ofertar desde cualquier punto del país volvió mucho más accesible un mecanismo que antes resultaba lejano para la mayoría.

Ver también: La Justicia remata bienes, autos y tecnología de Garbarino tras la quiebra.

Qué son las subastas judiciales electrónicas

La Corte Suprema explicó en su portal institucional que el sistema fue diseñado para modernizar, transparentar y hacer más accesible este tipo de procesos. El sitio oficial reúne bienes cuya venta fue dispuesta por tribunales nacionales y federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre las ventajas del mecanismo, el propio tribunal destaca que los interesados pueden participar online, seguir la subasta en tiempo real y mantener el anonimato frente a otros postores. Además, se evita el traslado de dinero al acto presencial y se amplía la difusión de cada convocatoria.

Qué tipo de bienes se pueden comprar

La oferta es muy variada y cambia todo el tiempo. En el portal pueden aparecer:

Autos y utilitarios

Casas, departamentos y terrenos

Maquinaria y herramientas

Muebles y equipamiento de oficina

Tecnología y electrodomésticos

El caso de Garbarino es uno de los ejemplos más recientes y llamativos, porque combina un vehículo con bienes muebles y equipamiento corporativo. Pero no es el único: el portal funciona como una vidriera más amplia de remates dispuestos por la Justicia.

Cómo participar paso a paso

Para comprar en una subasta judicial electrónica, el camino general es bastante claro:

Empadronarse en el Registro de Subastas Electrónicas Judiciales. Ingresar al portal y buscar la convocatoria de interés. Leer la publicación completa, incluyendo edicto y condiciones. Inscribirse en la subasta antes de la fecha límite. Recibir el código de postor para poder ofertar. Seguir el remate online y cargar las ofertas durante el plazo habilitado.

La clave está en no esperar al último momento. En muchas convocatorias, la inscripción cierra tres días hábiles antes del inicio, por lo que conviene revisar las fechas con anticipación.

Qué conviene mirar antes de hacer una oferta

No todas las subastas son iguales. Antes de participar, lo más prudente es revisar:

La descripción detallada del lote .

. El precio base y el tramo mínimo de oferta.

y el tramo mínimo de oferta. Los impuestos, IVA, comisión del martillero y aranceles .

. La posibilidad de exhibición presencial o virtual.

presencial o virtual. Las restricciones, como compra en comisión o condiciones especiales de retiro.

También es útil mirar si la publicación contiene fotos, documentación adicional o enlaces a la causa. Cuanta más información tenga el comprador antes de ofertar, menor será el margen de error.

Qué pasa si ganás la subasta

Ganar una puja no significa que el proceso terminó en ese mismo momento. En general, el comprador debe cumplir luego con pagos y acreditaciones dentro de los plazos establecidos. Eso puede incluir el depósito del precio ofrecido, la comisión del martillero y otros cargos fijados por la publicación.

Por esa razón, las subastas judiciales pueden ser una oportunidad interesante, pero exigen actuar con información y con capacidad real de pago. La decisión no conviene tomarse por impulso.

Por qué crecieron tanto las consultas

La combinación de trámites digitales, bienes muy distintos entre sí y remates ligados a nombres conocidos hizo que muchas personas empezaran a mirar con otros ojos este canal. Para algunos, la búsqueda se centra en un auto o una propiedad. Para otros, el interés pasa por mercadería, muebles o tecnología.

Lo importante es entender que hoy el sistema está mucho más abierto que antes. Y con una cuenta en el portal oficial, una inscripción a tiempo y la lectura atenta de las condiciones, comprar en una subasta judicial online dejó de ser algo lejano para transformarse en una alternativa concreta.