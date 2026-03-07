SUAF para Monotributistas ¿Cómo quedan las escalas de ANSES en marzo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores de las Asignaciones Familiares para el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que rigen a partir de este mes de marzo de 2026. Tras la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, los trabajadores independientes adheridos al Monotributo verán una actualización en los montos de la Asignación por Hijo y la Ayuda Escolar Anual, fundamentales para afrontar los gastos del inicio del ciclo lectivo.

El ajuste del 14,3% impacta directamente en las escalas de facturación y en los pagos mensuales, buscando equiparar el poder adquisitivo de los pequeños contribuyentes frente a la suba generalizada de precios.

Montos de las Asignaciones Familiares para Monotributistas en marzo

Para los monotributistas, el monto a cobrar por cada hijo depende exclusivamente de la categoría en la que se encuentren encuadrados. A diferencia de los trabajadores en relación de dependencia, los trabajadores autogestivos tienen topes fijos por escala:

Categorías A, B y C: Perciben el monto máximo de la asignación, que para marzo de 2026 se sitúa en $52.120 por cada hijo menor de 18 años.

Perciben el monto máximo de la asignación, que para marzo de 2026 se sitúa en por cada hijo menor de 18 años. Categoría D: El valor de la asignación se ajusta a $35.150 por hijo.

El valor de la asignación se ajusta a por hijo. Categoría E: Los beneficiarios de esta escala cobran $21.258 mensuales por cada menor a cargo.

Los beneficiarios de esta escala cobran mensuales por cada menor a cargo. Categorías F, G y H: Perciben el tramo mínimo de la asignación por un valor de $10.954.

Es importante recordar que los monotributistas de las categorías más altas (I, J y K) no tienen derecho al cobro de la asignación por hijo, aunque sí mantienen el beneficio de la Asignación por Hijo con Discapacidad, la cual no tiene tope de ingresos y asciende a $169.734 en el tramo general.

Ayuda Escolar Anual 2026: el refuerzo de marzo

Uno de los pagos más esperados de este mes es la Ayuda Escolar Anual. Para marzo de 2026, el Gobierno Nacional estableció un piso unificado para todos los beneficiarios de asignaciones familiares.

Monto unificado: Los monotributistas de las categorías A hasta la H cobrarán $85.000 por cada hijo en edad escolar (desde los 45 días hasta los 17 años inclusive).

Los monotributistas de las categorías A hasta la H cobrarán por cada hijo en edad escolar (desde los 45 días hasta los 17 años inclusive). Requisito de cobro: El pago es automático para quienes presentaron el certificado de escolaridad del año anterior. Si no se percibe de forma automática, el contribuyente tiene tiempo hasta el 31 de diciembre para cargar el formulario PS 2.68 en la web de ANSES y solicitar el pago retroactivo.

Cruce de datos y permanencia en el sistema

La liquidación de las asignaciones de marzo coincide con el reciente cruce de datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre los movimientos en billeteras virtuales. Es vital que los monotributistas mantengan su facturación dentro de los límites de su categoría, ya que una recategorización de oficio hacia escalas superiores o hacia el Régimen General podría provocar la baja automática del beneficio SUAF.

Para garantizar el cobro, los beneficiarios deben verificar que sus datos personales y los de sus hijos estén actualizados en la plataforma Mi ANSES, además de tener un CBU validado donde el organismo depositará los fondos.

Calendario de pagos SUAF marzo 2026

Los pagos se realizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):