Suaf anses: los nuevos montos definitivos de las asignaciones familiares para junio

La Anses oficializó la reestructuración completa de las Asignaciones Familiares (SUAF) para junio de 2026. Con la aplicación del incremento indexado del 2,58%, el organismo previsional no solo elevó las sumas netas por cada menor a cargo, sino que también estiró los límites de ingresos permitidos para evitar que miles de asalariados y monotributistas queden excluidos del beneficio.

A continuación, repasamos cómo quedan confeccionados los nuevos escalones de pago y las normativas vigentes que controlan las liquidaciones a partir de esta semana.

Las nuevas escalas obligatorias de cobro

El sistema de asignaciones se rige por un criterio equitativo que distribuye el dinero según los Ingresos del Grupo Familiar (IGF) declarados:

Segmento de menores ingresos (Hasta $1.122.074): Quienes se encuentren dentro de esta primera franja percibirán un total de $72.474 por hijo.

Quienes se encuentren dentro de esta primera franja percibirán un total de por hijo. Segmento intermedio bajo (Entre $1.122.074,01 y $1.645.630): Para este grupo de empleados, el beneficio neto mensual se fijó en $48.888 .

Para este grupo de empleados, el beneficio neto mensual se fijó en . Segmento intermedio alto (Entre $1.645.630,01 y $1.899.934): Las familias registradas en este nivel recibirán una suma de $29.570 por cada menor.

Las familias registradas en este nivel recibirán una suma de por cada menor. Segmento de mayores ingresos (Entre $1.899.934,01 y $5.941.936): En el último escalón del sistema, el depósito por hijo pasa a ser de $15.257.

Los nuevos techos que determinan quiénes cobran

El cruce de datos informáticos que realiza el organismo previsional evalúa los salarios en bruto de ambos progenitores mediante dos límites muy claros:

Toque Máximo del Hogar: Ninguna familia cuyos ingresos conjuntos superen los $5.941.936 mensuales podrá recibir asistencia a través de la SUAF.

Ninguna familia cuyos ingresos conjuntos superen los mensuales podrá recibir asistencia a través de la SUAF. Tope por Progenitor: De manera individual, si uno de los padres percibe una remuneración bruta mayor a los $2.970.968 , el sistema suspende de inmediato la liquidación.

De manera individual, si uno de los padres percibe una remuneración bruta mayor a los , el sistema suspende de inmediato la liquidación. Regla de exclusión: Es importante recordar que basta con que un solo integrante supere el límite individual para dar de baja el cobro, aunque la suma de los dos sueldos sea inferior al tope general.

Esquema unificado para Pequeños Contribuyentes

Los trabajadores independientes encuadrados en el régimen del Monotributo también cuentan con asignaciones asignadas directamente por su categoría de revista: