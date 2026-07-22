Jubilaciones de ANSES: cuánto se cobra con el aumento del 1,89% y el bono de $70.000

Por Denisse Helman
Jubilaciones de anses: cuánto se cobra con el aumento del 1,89% y el bono de $70. 000

Si querés saber con precisión cuánto cobrás en tus haberes previsionales y cómo se compone el depósito del mes, tenés la respuesta en la última actualización oficial.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica un incremento del 1,89% ligado a la evolución del índice de inflación.

Ajuste inflacionario y haber mínimo total

El reajuste del 1,89% para el haber del mes surge de la cifra de inflación registrada en junio (1,9%) calculada con dos decimales exactos.

De esta manera, el haber mínimo bruto pasa a ser de $419.775,92. Sumado al refuerzo extraordinario, la jubilación mínima alcanzará un total de $489.775,92.

Liquidación por tipo de prestación y haber máximo

La actualización impacta de forma directa sobre las distintas líneas de cobertura del sistema previsional:

  • Jubilación mínima: haber de $419.775,92 + bono de $70.000 = $489.775,92 total.
  • Jubilación máxima: cobra un tope de $2.824.694,50 (sin bono).
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber de $335.820,74 + bono de $70.000 = $405.820,74 total.
  • Pensiones No Contributivas (Invalidez/Vejez): haber de $293.843,14 + bono de $70.000 = $363.843,14 total.

Alcance y tope para el bono previsional

El refuerzo extraordinario se mantiene fijado en la suma de $70.000 y se deposita directamente junto con la liquidación habitual.

Quienes perciban haberes por encima del haber mínimo recibirán un proporcional del bono hasta llegar al techo máximo de $489.775,92.

Paso a paso para iniciar el trámite jubilatorio

Para gestionar una nueva prestación en la oficina previsional se deben cumplir los siguientes pasos:

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  • Ingresar a Mi ANSES mediante el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
  • Consultar el registro en la solapa Trabajo > Consultar Historia Laboral.
  • Si restan aportes, adjuntar certificación de servicios, recibos de sueldo o el Formulario 6.18 de solicitud de prestaciones.
  • Reservar un turno presencial en la oficina más cercana y presentarse el día fijado con el DNI físico.
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