Inscripción abierta para ingresar al Ejército Argentino como soldado voluntario: requisitos y cómo anotarte

Cada año, cientos de jóvenes argentinos buscan alternativas que les permitan capacitarse, adquirir disciplina y acceder a una salida laboral estable. En ese marco, el Ejército Argentino abrió las inscripciones para quienes deseen incorporarse como soldados voluntarios, una convocatoria dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 24 años que aspiren a iniciar una carrera dentro de las Fuerzas Armadas.
Las inscripciones se reciben de lunes a viernes, de 8 a 13, en las distintas oficinas de reclutamiento del país. Los interesados deben presentarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y pueden obtener información detallada sobre los lugares de incorporación en el sitio web oficial del Ejército o comunicarse gratuitamente al 0800-999-3537.
Qué ofrece el programa de soldados voluntarios
Quienes resulten seleccionados recibirán una formación integral, que incluye:
- Instrucción militar básica
- Capacitación técnica específica, adaptada a distintas funciones dentro del Ejército
- Entrenamiento en trabajo en equipo, liderazgo y disciplina
Durante su período de servicio, los soldados participan en tareas operativas y de apoyo logístico, así como en misiones de asistencia humanitaria y emergencias naturales o sociales.
El objetivo del programa es que los jóvenes desarrollen valores como la solidaridad, el compromiso y la responsabilidad, además de adquirir herramientas útiles para su futuro laboral.
Requisitos para ingresar al Ejército Argentino
Para incorporarse como soldado voluntario es necesario cumplir con una serie de condiciones básicas:
- Ser ciudadano argentino (nativo, por opción o naturalizado).
- Tener entre 18 y 24 años al momento de la incorporación.
- Ser soltero/a, aunque se permite tener hijos o personas a cargo.
- Haber completado los estudios primarios.
- Presentar certificado de buena conducta o antecedentes penales.
- Contar con buen estado físico y de salud.
Estos requisitos buscan garantizar que los postulantes puedan afrontar las demandas físicas y mentales del entrenamiento militar y cumplir de manera eficiente con las tareas asignadas.
Beneficios y condiciones del servicio
El Ejército ofrece a los jóvenes condiciones de estabilidad laboral y cobertura integral, que incluyen:
- Vivienda, alimentación y atención médica durante el período de servicio.
- Capacitación continua en diversas áreas técnicas y operativas.
- Posibilidad de crecimiento profesional dentro de la estructura militar.
El programa de soldados voluntarios se presenta así como una oportunidad de inserción laboral y formación profesional, con cupos disponibles hasta completar los previstos para el ciclo 2025.