Nuevo aumento en los sueldos de las Fuerzas Armadas: ¿Cuánto cobran en 2026?

Sofía Martínez

El Gobierno nacional anunció un aumento de sueldo para el personal militar de las Fuerzas Armadas. La medida, que también afecta a la Policía de Establecimientos Navales, se formalizó a través de la resolución conjunta 1/2026, publicada en el Boletín Oficial. La firma del documento corresponde al ministro de Economía, Luis Caputo, y al ministro de Defensa, Carlos Presti.

La actualización salarial se realizó luego de un análisis de la situación escalafonaria y en línea con los criterios aplicados a la Administración Pública Nacional.

Qué sueldo cobran en las Fuerzas Armadas en 2026, según la jerarquía

Según el Anexo I de la resolución, los nuevos salarios mensuales del personal militar se establecieron de la siguiente manera:

  • Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.866.115
  • General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.555.944
  • General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.328.718
  • Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.039.752
  • Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.773.466
  • Mayor, Capitán de Corbeta: $1.397.196
  • Capitán, Teniente de Navío: $1.157.154
  • Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.029.221
  • Teniente, Teniente de Corbeta: $927.877
  • Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $840.353

Para el escalafón de suboficiales y personal voluntario, los nuevos valores son:

  • Suboficial Mayor: $1.433.055
  • Suboficial Principal: $1.270.438
  • Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.126.261
  • Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $990.671
  • Sargento, Cabo Principal: $889.398
  • Cabo Primero: $798.183
  • Cabo, Cabo Segundo: $738.764
  • Voluntario de Primera, Marinero de Primera: $672.914
  • Voluntario de Segunda, Marinero de Segunda: $622.720

Actualización de sueldo para la Policía de Establecimientos Navales

En el caso de la Policía de Establecimientos Navales, los nuevos haberes según jerarquía son:

  • Comisario Inspector: $883.514
  • Comisario: $848.036
  • Subcomisario: $788.793
  • Oficial Principal: $687.932
  • Oficial Inspector: $625.825
  • Oficial Subinspector: $523.412
  • Oficial Ayudante: $433.557
  • Oficial Subayudante: $381.309
  • Subescribiente: $622.606
  • Sargento Primero: $470.357
  • Sargento: $450.727
  • Cabo: $361.420
  • Agente de Primera: $349.341
  • Agente de Segunda: $343.686

La fijación de estos nuevos montos fue resultado del trabajo de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, la cual participó en la evaluación y determinación de las escalas.

El marco general: estatales y personal de salud

Este aumento para el personal militar se suma a otras medidas salariales anunciadas recientemente. El Poder Ejecutivo confirmó un aumento del 2% para trabajadores estatales del SINEP, así como el pago de una suma fija de $50.000.

Asimismo, el decreto 36/2026 prevé una actualización de escalas salariales para los residentes de hospitales bajo el Ministerio de Salud y el Hospital Garrahan, además de modificar el régimen de licencias y fijar en $771.912 el tope máximo mensual para el pago de servicios extraordinarios.

