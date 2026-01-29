Nuevo aumento en los sueldos de las Fuerzas Armadas: ¿Cuánto cobran en 2026?

El Gobierno nacional anunció un aumento de sueldo para el personal militar de las Fuerzas Armadas. La medida, que también afecta a la Policía de Establecimientos Navales, se formalizó a través de la resolución conjunta 1/2026, publicada en el Boletín Oficial. La firma del documento corresponde al ministro de Economía, Luis Caputo, y al ministro de Defensa, Carlos Presti.
La actualización salarial se realizó luego de un análisis de la situación escalafonaria y en línea con los criterios aplicados a la Administración Pública Nacional.
Qué sueldo cobran en las Fuerzas Armadas en 2026, según la jerarquía
Según el Anexo I de la resolución, los nuevos salarios mensuales del personal militar se establecieron de la siguiente manera:
- Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.866.115
- General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.555.944
- General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.328.718
- Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.039.752
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.773.466
- Mayor, Capitán de Corbeta: $1.397.196
- Capitán, Teniente de Navío: $1.157.154
- Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.029.221
- Teniente, Teniente de Corbeta: $927.877
- Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $840.353
Para el escalafón de suboficiales y personal voluntario, los nuevos valores son:
- Suboficial Mayor: $1.433.055
- Suboficial Principal: $1.270.438
- Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.126.261
- Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $990.671
- Sargento, Cabo Principal: $889.398
- Cabo Primero: $798.183
- Cabo, Cabo Segundo: $738.764
- Voluntario de Primera, Marinero de Primera: $672.914
- Voluntario de Segunda, Marinero de Segunda: $622.720
Actualización de sueldo para la Policía de Establecimientos Navales
En el caso de la Policía de Establecimientos Navales, los nuevos haberes según jerarquía son:
- Comisario Inspector: $883.514
- Comisario: $848.036
- Subcomisario: $788.793
- Oficial Principal: $687.932
- Oficial Inspector: $625.825
- Oficial Subinspector: $523.412
- Oficial Ayudante: $433.557
- Oficial Subayudante: $381.309
- Subescribiente: $622.606
- Sargento Primero: $470.357
- Sargento: $450.727
- Cabo: $361.420
- Agente de Primera: $349.341
- Agente de Segunda: $343.686
La fijación de estos nuevos montos fue resultado del trabajo de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, la cual participó en la evaluación y determinación de las escalas.
El marco general: estatales y personal de salud
Este aumento para el personal militar se suma a otras medidas salariales anunciadas recientemente. El Poder Ejecutivo confirmó un aumento del 2% para trabajadores estatales del SINEP, así como el pago de una suma fija de $50.000.
Asimismo, el decreto 36/2026 prevé una actualización de escalas salariales para los residentes de hospitales bajo el Ministerio de Salud y el Hospital Garrahan, además de modificar el régimen de licencias y fijar en $771.912 el tope máximo mensual para el pago de servicios extraordinarios.