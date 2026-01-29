Nuevo aumento en los sueldos de las Fuerzas Armadas: ¿Cuánto cobran en 2026?

El Gobierno nacional anunció un aumento de sueldo para el personal militar de las Fuerzas Armadas. La medida, que también afecta a la Policía de Establecimientos Navales, se formalizó a través de la resolución conjunta 1/2026, publicada en el Boletín Oficial. La firma del documento corresponde al ministro de Economía, Luis Caputo, y al ministro de Defensa, Carlos Presti.

La actualización salarial se realizó luego de un análisis de la situación escalafonaria y en línea con los criterios aplicados a la Administración Pública Nacional.

Qué sueldo cobran en las Fuerzas Armadas en 2026, según la jerarquía

Según el Anexo I de la resolución, los nuevos salarios mensuales del personal militar se establecieron de la siguiente manera:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.866.115

$2.866.115 General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.555.944

$2.555.944 General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.328.718

$2.328.718 Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.039.752

$2.039.752 Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.773.466

$1.773.466 Mayor, Capitán de Corbeta: $1.397.196

$1.397.196 Capitán, Teniente de Navío: $1.157.154

$1.157.154 Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.029.221

$1.029.221 Teniente, Teniente de Corbeta: $927.877

$927.877 Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $840.353

Para el escalafón de suboficiales y personal voluntario, los nuevos valores son:

Suboficial Mayor: $1.433.055

$1.433.055 Suboficial Principal: $1.270.438

$1.270.438 Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.126.261

$1.126.261 Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $990.671

$990.671 Sargento, Cabo Principal: $889.398

$889.398 Cabo Primero: $798.183

$798.183 Cabo, Cabo Segundo: $738.764

$738.764 Voluntario de Primera, Marinero de Primera: $672.914

$672.914 Voluntario de Segunda, Marinero de Segunda: $622.720

Actualización de sueldo para la Policía de Establecimientos Navales

En el caso de la Policía de Establecimientos Navales, los nuevos haberes según jerarquía son:

Comisario Inspector: $883.514

$883.514 Comisario: $848.036

$848.036 Subcomisario: $788.793

$788.793 Oficial Principal: $687.932

$687.932 Oficial Inspector: $625.825

$625.825 Oficial Subinspector: $523.412

$523.412 Oficial Ayudante: $433.557

$433.557 Oficial Subayudante: $381.309

$381.309 Subescribiente: $622.606

$622.606 Sargento Primero: $470.357

$470.357 Sargento: $450.727

$450.727 Cabo: $361.420

$361.420 Agente de Primera: $349.341

$349.341 Agente de Segunda: $343.686

La fijación de estos nuevos montos fue resultado del trabajo de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, la cual participó en la evaluación y determinación de las escalas.

El marco general: estatales y personal de salud

Este aumento para el personal militar se suma a otras medidas salariales anunciadas recientemente. El Poder Ejecutivo confirmó un aumento del 2% para trabajadores estatales del SINEP, así como el pago de una suma fija de $50.000.

Asimismo, el decreto 36/2026 prevé una actualización de escalas salariales para los residentes de hospitales bajo el Ministerio de Salud y el Hospital Garrahan, además de modificar el régimen de licencias y fijar en $771.912 el tope máximo mensual para el pago de servicios extraordinarios.