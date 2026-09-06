El estudio argentino Oxobox Games Studios prepara el lanzamiento completo de Sente para el 11 de agosto de 2026 en Steam. La estrategia de tablero llega después de una demo centrada en tutoriales, puzles y duelos contra bots. Antes de entrar en una partida, conocer las reglas y las condiciones de cada propuesta puede marcar la diferencia, también en los juegos de casino, donde la información disponible en https://1xbet.es/es/bonuses/welcome-bonus permite revisar los términos de una promoción antes de utilizarla. En Sente, esa atención previa resulta especialmente importante porque cada jugador debe anticipar movimientos simultáneos y construir redes de energía.

Nadie espera su turno para responder

Todos los participantes deciden a la vez. Cada persona coloca nodos, extiende circuitos y confirma su jugada sin conocer la elección rival. Después, el sistema resuelve las acciones y muestra empujes, cortes de energía o reacciones en cadena.

El modelo evita la secuencia de atacar y responder. La lectura del oponente importa tanto como la posición propia, porque un movimiento preparado durante varios turnos puede quedar bloqueado cuando ambas decisiones coinciden.

Elemento Demo de marzo Versión completa Rivales Bots en partidas individuales Bots y participantes online Contenido Tutorial, puzles y duelo 1 contra 1 Campaña y varios modos Jugadores Experiencia individual Entre uno y seis Tableros Selección preparada Diseños variados y editor Revisión Repetición limitada Replays para estudiar tácticas

El circuito convierte una idea en reacción

Cada partida gira alrededor de un núcleo que debe protegerse. Los nodos transportan energía por el tablero y permiten crear conexiones ofensivas. Cuando una red alcanza el núcleo contrario, activa una sobrecarga crítica que puede derribar piezas cercanas y cambiar el control del espacio.

La cadena visual recuerda a los slots de cascada, donde una combinación deja sitio a nuevos símbolos. La similitud está en la sucesión de eventos, no en el resultado: Sente calcula consecuencias a partir de decisiones visibles, mientras las cascadas de casino dependen del azar y de una tabla de pagos definida.

La versión final abre más formas de competir

La demo publicada el 31 de marzo permitió aprender las reglas mediante desafíos diseñados y partidas contra oponentes controlados por el juego. El lanzamiento amplía esa base con encuentros locales y online, combates individuales, partidas por equipos y formatos de todos contra todos.

Entre las posibilidades anunciadas aparecen:

campaña narrativa dentro de un mundo dominado por robots;

partidas rápidas contra usuarios online;

encuentros para un máximo de seis participantes;

puzles centrados en posiciones concretas;

editor para construir arenas propias;

repeticiones destinadas a revisar decisiones anteriores.

Sin presentarse todavía como esport, Sente llega durante un verano marcado por un calendario internacional de competiciones en París. Ese contexto puede favorecer la curiosidad por juegos tácticos que resulten comprensibles para quien observa una partida.

El bar de robots da sentido al tablero

Oxobox también ha trabajado en la presentación narrativa. El proyecto pasó de varios menús al Robot Bar, donde se encuentran nuevos rivales y avanza la campaña. La protagonista se infiltra entre máquinas para competir en el juego intelectual que domina ese mundo.

Esta ambientación permite introducir reglas, adversarios y progresión sin separar cada partida de la historia. También ofrece un marco para los distintos niveles de dificultad y para los retos que enseñan a detectar circuitos vulnerables.

Pensar por adelantado marca la diferencia

Sente comparte con el ajedrez y el go la información abierta, aunque evita copiar sus aperturas o turnos alternos. En el blackjack online también existen decisiones basadas en reglas visibles, pero el orden aleatorio de las cartas conserva un papel que no aparece en un tablero completamente calculable.

El estreno del 11 de agosto pondrá a prueba si sus movimientos simultáneos funcionan igual de bien con grupos humanos. Quienes alternen la estrategia con juegos de casino pueden disfrutar ambos formatos conociendo sus diferencias y fijando límites de tiempo y gasto. Sente quiere ganar su lugar con una propuesta clara: prever, conectar y aceptar que el rival está pensando al mismo tiempo.