Se viene la Fiesta del Choripán: Una jornada imperdible en Ranchos

Francisco Díaz

La gastronomía popular tiene el poder de reunir a familias y turistas en celebraciones que combinan música, tradición y buena comida. En este 2025, una de las propuestas más esperadas en la provincia de Buenos Aires será la Fiesta Regional del Choripán, un encuentro que año tras año atrae a miles de visitantes.

Fecha y lugar del evento

La sexta edición de la Fiesta Regional del Choripán se llevará a cabo el domingo 5 de octubre en la Isla Central de la Laguna de Ranchos, en la ciudad de Ranchos, cabecera del Partido de General Paz. La entrada será libre y gratuita, con opciones de gastronomía, feria de artesanos y espectáculos en vivo.

Kicillof inauguró la Casa de la Provincia en Ranchos y un nuevo Centro de Salud en Pila
Mirá también:

Kicillof inauguró la Casa de la Provincia en Ranchos y un nuevo Centro de Salud en Pila

Actividades y propuestas para el público

El evento es organizado por el Ballet Folklórico General Paz y contará con:

  • Degustación de choripanes locales preparados por diferentes parrilleros.
  • Feria de artesanos y puestos de emprendedores.
  • Cantina y stands de reventa con precios accesibles.
  • Un gran escenario musical con artistas regionales y la participación especial de Leandro “Lele” Lovato.

Además, quienes se acerquen podrán disfrutar de un entorno natural único, ya que la celebración se desarrolla a orillas de la laguna, un espacio ideal para compartir en familia.

El predio contará con estacionamiento pago con tarifas accesibles para quienes lleguen en vehículo propio.

Encuentran cerca de Ranchos un auto robado en General Belgrano
Mirá también:

Encuentran cerca de Ranchos un auto robado en General Belgrano
Compartir este artículo
bolido luz noche
VIDEO: Misterio por extrañas luces que iluminaron el cielo en varias provincias argentinas
Sociedad
1758734291413
Trágico accidente en ruta 51: Una madre y su hijo murieron calcinados
Provincia
cuanto sale escriturar casa o terreno argentina
El mercado inmobiliario da señales de enfriamiento tras meses de crecimiento constante
Provincia
Noticia 2025 20250924 202017 0000
Kicillof rompe el silencio sobre el triple crimen: “Tenemos que involucrarnos todos en la lucha contra el narcotráfico”
Provincia Sociedad
hallaron dos cadaveres
Caso de las tres jóvenes desaparecidas: Hallan dos cadáveres en Florencio Varela
Provincia
image 1945
Caso de las chicas desaparecidas: Hallan un tercer cadáver en Florencio Varela
Provincia
Alerta sanitaria en Dolores: detectan brote de triquinosis en la ciudad
Dolores

Más leídas