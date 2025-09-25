Se viene la Fiesta del Choripán: Una jornada imperdible en Ranchos

La gastronomía popular tiene el poder de reunir a familias y turistas en celebraciones que combinan música, tradición y buena comida. En este 2025, una de las propuestas más esperadas en la provincia de Buenos Aires será la Fiesta Regional del Choripán, un encuentro que año tras año atrae a miles de visitantes.

Fecha y lugar del evento

La sexta edición de la Fiesta Regional del Choripán se llevará a cabo el domingo 5 de octubre en la Isla Central de la Laguna de Ranchos, en la ciudad de Ranchos, cabecera del Partido de General Paz. La entrada será libre y gratuita, con opciones de gastronomía, feria de artesanos y espectáculos en vivo.

Actividades y propuestas para el público

El evento es organizado por el Ballet Folklórico General Paz y contará con:

Degustación de choripanes locales preparados por diferentes parrilleros.

Feria de artesanos y puestos de emprendedores.

Cantina y stands de reventa con precios accesibles.

Un gran escenario musical con artistas regionales y la participación especial de Leandro “Lele” Lovato.

Además, quienes se acerquen podrán disfrutar de un entorno natural único, ya que la celebración se desarrolla a orillas de la laguna, un espacio ideal para compartir en familia.

El predio contará con estacionamiento pago con tarifas accesibles para quienes lleguen en vehículo propio.