¡El invierno no da tregua! Estas fueron las ciudades más frías este viernes

La intensa masa de aire polar que afecta a gran parte del país convirtió a este viernes 3 de julio en una de las jornadas más frías del año en la provincia de Buenos Aires. Desde las primeras horas de la mañana, numerosas localidades registraron temperaturas bajo cero, fuertes heladas y sensaciones térmicas extremadamente bajas.

De acuerdo con el ranking difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varias ciudades bonaerenses se ubicaron entre las más frías de la Argentina.

Entre las localidades de la provincia que encabezaron el ranking se destacaron:

🥶 Olavarría: -3,9°C, posicionándose entre las cinco ciudades más frías del país.

🥶 Bahía Blanca: -3,6°C, también dentro del “Top 5” nacional durante las primeras horas del día.

🥶 La Plata: registró una temperatura mínima de -3,2°C y una sensación térmica cercana a los -7°C, convirtiéndose en una de las mañanas más frías de los últimos años para la capital bonaerense.

🥶 Junín: marcó -0,4°C, ubicándose entre las diez ciudades con menor temperatura del país.

Las bajas temperaturas estuvieron acompañadas por intensas heladas que cubrieron campos, rutas, vehículos y espacios verdes en gran parte del territorio bonaerense. En algunos sectores también se registraron nevadas aisladas durante las últimas jornadas, un fenómeno poco habitual para la provincia.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional mantuvo alertas por temperaturas extremas en gran parte de Buenos Aires y recomendó extremar los cuidados, especialmente con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. También insistió en ventilar correctamente los ambientes calefaccionados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Se espera que el frío continúe durante el fin de semana, aunque con un lento ascenso de las temperaturas a partir del domingo. Mientras tanto, las heladas seguirán siendo protagonistas en buena parte del interior bonaerense.