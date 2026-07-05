¿se termina el ahorro? El drástico cambio que prepara la aduana para las compras en amazon, temu y shein

La Dirección General de Aduanas (DGA), hoy bajo la órbita de ARCA, confirmó que el actual régimen que permitía hasta cinco envíos anuales con beneficios impositivos va a desaparecer. Esta medida busca reordenar los controles imprevistos y terminar con las irregularidades detectadas en el uso de datos de terceros.

A continuación, te detallamos los puntos clave, las fechas y el impacto real en tu bolsillo de esta inminente reforma aduanera.

El fin de la franquicia de 400 dólares

El esquema que había sido implementado a fines de 2024 tenía un beneficio muy claro para los pequeños envíos de uso personal. Permitía que los primeros u$s400 de cada compra estuvieran exentos de derechos de importación y de la tasa de estadística.

Con el sistema vigente, los usuarios solo abonaban el IVA en un tope de hasta cinco envíos anuales por persona. La confirmación oficial de que esta ventaja se elimina por completo obliga a recalcular los costos desde el primer dólar gastado.

Los motivos detrás de la marcha atrás oficial

Las autoridades aduaneras justificaron la medida tras detectar que el sistema se había desbordado por completo en los últimos meses. Se encontraron severas fallas de trazabilidad y maniobras con CUIT o CUIL de personas fallecidas o menores de edad para saltear los límites de compra.

Para evitar estas infracciones, la Aduana endurecerá los cruces de datos con el RENAPER en tiempo real. El objetivo final es automatizar los controles informáticos y exigir la validación del domicilio fiscal exacto en el momento de la transacción.

Qué productos van a seguir siendo convenientes

A pesar del incremento en la presión impositiva, ciertos artículos mantendrán una diferencia de precio tan amplia con el mercado local que seguirá valiendo la pena la espera. El foco de conveniencia se trasladará casi con exclusividad a la tecnología y los bienes de alta gama.

Los rubros que se mantendrán competitivos incluyen smartphones de alta gama, notebooks premium, componentes de PC, consolas de videojuegos y perfumes importados. También continuará siendo negocio traer repuestos electrónicos complejos que no se consiguen en el país.

Las compras que dejan de ser atractivas

La peor parte de la reforma se la llevarán los pedidos de bajo valor unitario, característicos de plataformas como Temu o Shein. Al desaparecer el beneficio, el costo logístico del courier y la nueva carga de aranceles absorberán por completo el ahorro potencial.

La indumentaria básica, la bijouterie, los accesorios económicos y los pequeños gadgets tecnológicos dejarán de ser un buen negocio. A partir de la puesta en marcha de la nueva normativa, resultará indispensable calcular el precio final con impuestos incluidos antes de clickear el botón de pago.