Cómo consultar las multas de tránsito por patente en provincia de buenos aires y cuáles son los nuevos montos

Si manejás un auto, es muy probable que te preguntes si arrastrás deudas acumuladas por fotomultas o controles viales sin saberlo.

Afortunadamente, existe un método rápido y completamente digital para sacarte la duda en pocos segundos y desde tu teléfono celular.

Cómo consultar las multas online solo con tu patente

La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial mantiene operativo el portal oficial InfraccionesBA, una ventanilla única virtual.

Este trámite es gratuito, inmediato y público, lo que evita tener que asistir de forma presencial a los Juzgados de Faltas.

Al ingresar al sitio, el sistema te permite rastrear las actas pendientes utilizando únicamente el dominio de la patente del vehículo.

También podés hacer la búsqueda mediante el documento de identidad del conductor, ya sea ingresando el DNI, CUIT o CUIL.

El requisito obligatorio para resolver deudas viales

Para este año, las autoridades viales recuerdan que se encuentra plenamente vigente una normativa clave para realizar trámites.

Se trata de la Constitución Obligatoria del Domicilio Vial Electrónico, necesaria para registrarse dentro del portal web.

Los usuarios deben validar su identidad digital en la plataforma para recibir notificaciones legales directamente en sus correos.

Cumplir con esto es indispensable si necesitás descargar cupones de pago, resolver deudas o presentar descargos formales.

Qué es la Unidad Fija y cómo afecta al bolsillo

El esquema de sanciones bonaerense no utiliza valores fijos en pesos, sino que se rige por la denominada Unidad Fija (UF).

Este mecanismo de indexación automática ata el costo de las penalidades al precio de los combustibles en el mercado local.

Cada Unidad Fija equivale exactamente al precio de un litro de nafta premium de referencia en la sede del ACA de La Plata.

El Ministerio de Transporte actualiza este valor de manera bimestral, y a mediados de 2026 se fijó por encima de los 2.215 pesos.

La escala de montos para las infracciones más comunes

Con la última actualización de la UF, el monto total ante una acumulación de actas graves puede alcanzar cifras millonarias.

Negativa al test de alcoholemia: Va desde las 500 hasta las 1.200 UF, lo que representa un castigo de entre $1.107.500 y $2.658.000 .

Va desde las 500 hasta las 1.200 UF, lo que representa un castigo de entre . Semáforo en rojo, contramano o VTV vencida: Sancionadas con una escala de 300 a 1.000 UF, costando desde $664.500 hasta $2.215.000 .

Sancionadas con una escala de 300 a 1.000 UF, costando desde . Exceso de velocidad: Medido por radares fijos, se penaliza con rangos de 150 a 1.000 UF, arrancando en los $332.250 .

Medido por radares fijos, se penaliza con rangos de 150 a 1.000 UF, arrancando en los . Faltas administrativas menores: El mal estacionamiento o circular sin seguro va de 50 a 100 UF, con un piso de $110.750.

Tener el estado de situación al día es obligatorio para transferir un auto, renovar la licencia o aprobar la Verificación Técnica Vehicular.