Se cayó Facebook e Instagram en todo el mundo : ¿Qué pasó?

Si de golpe se deslogueó tu cuenta de Facebook y tu Instagram no actualiza el Feed de contenidos, que no podés subir fotos y videos y que las stories no se actualizan sos parte de los millones de usuarios que ya reportaron problemas en ambas redes sociales de la empresa Meta, propiedad de Mark Zuckerberg.

No se trata de un hackeo a tus cuentas ni de un problema con tu clave o conexión de internet. No es una falla en tu celular ni en tu computadora. Instagram y Facebook se cayó en todo el mundo.

Millones de usuarios comenzaron a reportar fallas a nivel global de las dos aplicaciones, dos de las más populares del mundo.

El sitio Downdetector donde los usuarios reportan fallas en paginas web y aplicaciones reportó que los informes de los usuarios indican problemas en Instagram y en Facebook.

Los problemas más comunicados para Instagram fueron 43% en la Aplicación, 41% en la carga y 16% en el Feed.

Para Facebook en cambio los problemas mas reportados tuvieron que ver con Iniciar sesión en un 59%, el 21% con el Sitio web y 20% con la Aplicación