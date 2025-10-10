San Vicente celebra la 14ª Fiesta Provincial de la Mozzarella con tres días de música, sabores y tradición

La llegada de octubre marca una de las fechas más esperadas del calendario cultural bonaerense. Este fin de semana largo, San Vicente se prepara para recibir a miles de visitantes en una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Mozzarella, un evento que combina gastronomía, producción local y espectáculos en vivo.
Tres días de fiesta en el Predio Ferial Vieja Estación
Del 10 al 12 de octubre, el Predio Ferial “Vieja Estación” será el epicentro de esta celebración tradicional que reúne a productores, artistas y familias en torno a la mozzarella, uno de los emblemas de la identidad sanvicentina.
Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de:
- Shows musicales en vivo con artistas locales y regionales.
- Demostraciones gastronómicas y exhibiciones productivas.
- Actividades recreativas y talleres para todas las edades.
- Entrada libre y gratuita durante todo el evento.
La fiesta busca poner en valor el trabajo de los productores lácteos, las pymes del distrito y la cultura bonaerense, en un encuentro que combina tradición y desarrollo turístico.
Programación completa: música, danza y propuestas para toda la familia
El viernes 10 será la jornada inaugural con una apertura llena de ritmo. Habrá clases y demostraciones de baile, entre ellas el taller de zumba “Jessi Fitness Dance” y el grupo Pop Latino Infantil. Más tarde subirán al escenario Néstor García, Demo Vintage, Vientos del Sur, Antonio Ledesma Grupo y Ale Shift, y el cierre estará a cargo de Facundo Sandoval, Engualichados y Encendidos.
El sábado 11 ofrecerá una programación variada con:
- Ecos de mi Tierra
- Miguel Gerace
- MFlow Dance Academy
- Altos de Monte Grande
- Alma Azul
- Las Moreras
- Korgue
- Pietra
- Jonatan Nitto
- Demian Risso y su Banda
- Cierre musical de Adestiempo
Finalmente, el domingo 12 coronará la fiesta con una tarde de artistas locales y regionales, entre ellos:
- Coronel Brock
- Walter Saade
- Willy Franco
- Andrea Verde
- Sin Remedio
- Perdiste la Cabeza
- Viaje Roma
- Enfermos Bohemios
- Viejos Secuaces
- Iniciativa
- Con Clase
- Gran cierre con Cumbia Sabrosa
Un evento que impulsa la producción local y el turismo regional
La Fiesta Provincial de la Mozzarella es organizada por el Club Argentino de Servicios (CAS), presidido por Claudio Rocca, y cuenta con el apoyo del Municipio de San Vicente, encabezado por el intendente Nicolás Mantegazza.
El encuentro tiene como objetivo fortalecer la identidad productiva del distrito, visibilizar el trabajo de los productores locales y promover el turismo en la región, consolidándose como una de las celebraciones más destacadas del calendario bonaerense.