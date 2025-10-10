San Vicente celebra la 14ª Fiesta Provincial de la Mozzarella con tres días de música, sabores y tradición

La llegada de octubre marca una de las fechas más esperadas del calendario cultural bonaerense. Este fin de semana largo, San Vicente se prepara para recibir a miles de visitantes en una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Mozzarella, un evento que combina gastronomía, producción local y espectáculos en vivo.

Tres días de fiesta en el Predio Ferial Vieja Estación

Del 10 al 12 de octubre, el Predio Ferial “Vieja Estación” será el epicentro de esta celebración tradicional que reúne a productores, artistas y familias en torno a la mozzarella, uno de los emblemas de la identidad sanvicentina.

Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de:

Shows musicales en vivo con artistas locales y regionales.

con artistas locales y regionales. Demostraciones gastronómicas y exhibiciones productivas.

Actividades recreativas y talleres para todas las edades.

Entrada libre y gratuita durante todo el evento.

La fiesta busca poner en valor el trabajo de los productores lácteos, las pymes del distrito y la cultura bonaerense, en un encuentro que combina tradición y desarrollo turístico.

Programación completa: música, danza y propuestas para toda la familia

El viernes 10 será la jornada inaugural con una apertura llena de ritmo. Habrá clases y demostraciones de baile, entre ellas el taller de zumba “Jessi Fitness Dance” y el grupo Pop Latino Infantil. Más tarde subirán al escenario Néstor García, Demo Vintage, Vientos del Sur, Antonio Ledesma Grupo y Ale Shift, y el cierre estará a cargo de Facundo Sandoval, Engualichados y Encendidos.

El sábado 11 ofrecerá una programación variada con:

Ecos de mi Tierra

Miguel Gerace

MFlow Dance Academy

Altos de Monte Grande

Alma Azul

Las Moreras

Korgue

Pietra

Jonatan Nitto

Demian Risso y su Banda

Cierre musical de Adestiempo

Finalmente, el domingo 12 coronará la fiesta con una tarde de artistas locales y regionales, entre ellos:

Coronel Brock

Walter Saade

Willy Franco

Andrea Verde

Sin Remedio

Perdiste la Cabeza

Viaje Roma

Enfermos Bohemios

Viejos Secuaces

Iniciativa

Con Clase

Gran cierre con Cumbia Sabrosa

Un evento que impulsa la producción local y el turismo regional

La Fiesta Provincial de la Mozzarella es organizada por el Club Argentino de Servicios (CAS), presidido por Claudio Rocca, y cuenta con el apoyo del Municipio de San Vicente, encabezado por el intendente Nicolás Mantegazza.

El encuentro tiene como objetivo fortalecer la identidad productiva del distrito, visibilizar el trabajo de los productores locales y promover el turismo en la región, consolidándose como una de las celebraciones más destacadas del calendario bonaerense.