Retiro anticipado a los 60 años: la drástica reducción en el haber mensual que impactará en las nuevas jubilaciones

Muchos trabajadores sueñan con dejar la actividad laboral antes de tiempo para disfrutar del descanso diario. Sin embargo, la letra chica de la nueva normativa previsional esconde un recorte drástico en los haberes mensuales que encendió las alarmas de los futuros beneficiarios.

El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó cómo funcionará el esquema que busca equilibrar las finanzas públicas. A continuación, te detallamos los puntos clave, los porcentajes de reducción y las excepciones que debés tener en cuenta.

El impacto directo en el bolsillo por retirarse antes

Quienes decidan dejar de trabajar apenas cumplan la edad mínima permitida sufrirán una reducción severa. Las autoridades confirmaron que percibirán un 25% menos de jubilación en comparación con aquellos que opten por estirar su vida laboral.

El objetivo oficial de esta medida es desincentivar el retiro apresurado. Quienes decidan permanecer activos hasta la edad límite de corte cobrarán, por el contrario, un haber considerablemente mayor.

Requisitos de edad y años de aportes obligatorios

La nueva normativa restablece formalmente la opción de acceder a la jubilación anticipada a los 60 años de edad. Este derecho había sido modificado de manera restrictiva en la reforma general aprobada en el año 2023.

Para poder ampararse en este beneficio, el trabajador deberá demostrar de forma fehaciente un mínimo de 30 años de aportes efectivos dentro del sistema general de seguridad social.

Qué pasará con los sectores de menores ingresos

A pesar de la fuerte quita generalizada, se estableció un mecanismo de protección para las escalas salariales más desprotegidas. El gobierno aseguró que gracias al suplemento solidario, el impacto no será negativo para todos.

El 30% de los trabajadores con menores ingresos mantendrá un haber igual o incluso ligeramente superior al que estipulaba el régimen previsional previo a las reformas, garantizando un piso mínimo de ingresos básicos.

El costo fiscal de la medida y el trámite parlamentario

Los cambios técnicos y las nuevas condiciones se canalizarán mediante un proyecto de ley independiente, debido a que la actual Rendición de Cuentas no permite modificaciones de índole previsional.

Desde el punto de vista macroeconómico, el gobierno defendió la sustentabilidad fiscal del plan. Se proyecta que el gasto extra generado por la flexibilización horaria representará apenas un 0,15% del Producto Interno Bruto (PIB).