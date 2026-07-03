Paritarias de comercio: así quedaron las escalas salariales para cada categoría desde este mes

La incertidumbre sobre el impacto real de las últimas paritarias finalmente terminó tras confirmarse las planillas definitivas.

A continuación, te detallamos los números oficiales, las categorías y los montos que rigen a partir de este período para que puedas controlar tu liquidación sin errores.

El nuevo piso salarial para la categoría Maestranza

El personal de Maestranza A pasará a percibir un salario básico de $1.233.585, fijando el nuevo piso de la actividad tras la incorporación de las sumas no remunerativas.

Por su parte, quienes se desempeñen en las categorías Maestranza B y C verán reflejados en sus cuentas sueldos iniciales de $1.236.794 y $1.248.038, respectivamente.

Escala detallada para el Personal Administrativo

Los trabajadores que cumplen tareas administrativas también verán reflejada la actualización en sus haberes según su escalafón.

Administrativo A: El sueldo básico se ubica en $1.245.631 .

El sueldo básico se ubica en . Administrativo B y C: Percibirán $1.250.454 y $1.255.270 .

Percibirán y . Administrativo D, E y F: Los salarios escalan desde los $1.269.729 y $1.281.775 hasta el tope de $1.299.445 para la máxima categoría.

Cuánto cobra un Cajero y el Personal Auxiliar

Las categorías destinadas a la atención en cajas y los auxiliares clave de la actividad mercantil quedaron estructuradas con nuevos valores de referencia.

Para los Cajeros A, B y C, las remuneraciones base parten de los $1.249.646, pasan por $1.255.270 y alcanzan los $1.262.499 para los puestos superiores.

En tanto, el personal de Auxiliares Generales (que asimilan valores de la escala) se alinea en estos mismos rangos iniciales según sus tareas específicas.

Los sueldos para Vendedores y Auxiliares Especializados

El sector de ventas, uno de los más populosos del gremio, cuenta con subdivisiones bien marcadas para este mes.

Vendedor A y B: Los sueldos base arrancan en $1.249.646 y $1.273.746 .

Los sueldos base arrancan en y . Vendedor C y D: Percibirán sumas de $1.281.775 y $1.299.445 respectivamente.

A todos estos montos mínimos garantizados se les debe añadir el 8,33% en concepto de presentismo y el adicional por antigüedad correspondiente a cada trabajador.