Anses confirmó el calendario de julio 2026: ¿cuándo te toca cobrar este mes y qué pasa con los montos?

Comenzó un nuevo mes y con él llega la necesidad de organizar la economía familiar, por lo que saber el día exacto y el monto total de pago se vuelve fundamental para millones de argentinos.

Si sos beneficiario de ANSES, ya podés consultar el cronograma completo con sus incrementos de haberes para evitar sorpresas y demoras en el cobro durante julio de 2026.

A continuación, te detallamos las fechas asignadas según la terminación de tu DNI y el dinero que vas a ver depositado en tu cuenta.

Pensiones No Contributivas (PNC): Días de pago y montos

Las Pensiones No Contributivas se actualizan este mes y el haber básico se establece en $288.394,05. Con la continuidad del bono de $70.000, el total a percibir alcanza los $358.394,05.

Los pagos de las PNC se completarán durante la primera mitad del mes bajo el siguiente orden:

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio DNI terminados en 4 y 5 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminados en 6 y 7 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de julio

Jubilados que no superen el haber mínimo

Para quienes perciben la jubilación mínima, el sueldo base sube a $411.989,32. Sumado al refuerzo extraordinario confirmado de $70.000, el monto final de bolsillo será de $481.989,32.

Es importante revisar tu número de documento para asistir al banco o disponer del dinero en tu cuenta el día indicado:

DNI terminados en 0 y 1 : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio DNI terminados en 2 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminados en 3 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminados en 4 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio DNI terminados en 5 : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio DNI terminados en 6 : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio DNI terminados en 7 : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio DNI terminados en 8 : martes 21 de julio

: martes 21 de julio DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio

Jubilaciones que superen la mínima

Aquellos beneficiarios que cuentan con ingresos que superan el haber mínimo no perciben el bono completo, sino un proporcional hasta alcanzar el tope de $481.989,32, o directamente su haber sin refuerzo si superan esa cifra.

El calendario para este sector se concentra en los últimos días hábiles de julio:

DNI terminados en 0 y 1 : jueves 23 de julio

: jueves 23 de julio DNI terminados en 2 y 3 : viernes 24 de julio

: viernes 24 de julio DNI terminados en 4 y 5 : lunes 27 de julio

: lunes 27 de julio DNI terminados en 6 y 7 : martes 28 de julio

: martes 28 de julio DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio

AUH y Asignación por Embarazo (AUE)

La Asignación Universal por Hijo tuvo un aumento y quedó fijada en $148.049. Dado que ANSES retiene el 20% de forma mensual, el dinero en mano directo a cobrar será de $118.439,20.

El esquema de cobro para las familias beneficiarias quedó determinado de esta manera: