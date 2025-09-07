RENAPER pidió devolver pasaportes con fallas de seguridad: ¿Cuáles son las series afectadas y cuánto cuesta un nuevo trámite?

En los últimos días se conoció una situación que involucra a miles de argentinos en el exterior y que generó preocupación por la validez de sus documentos de viaje. Una falla en la fabricación de pasaportes emitidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) obligó al organismo a iniciar un proceso de reemplazo inmediato para garantizar la seguridad de los portadores.
Qué series de pasaportes están afectados
El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informe al director del RENAPER, Pablo Luis Santos, para esclarecer el alcance de la irregularidad. Según el documento, los errores alcanzan a los pasaportes de la serie AAL destinados a ciudadanos argentinos residentes en el exterior, dentro de las siguientes numeraciones:
- AAL314778 hasta AAL346228
- AAL400000 hasta AAL607599
- AAL616000 hasta AAL620088
Las estimaciones sobre la magnitud del problema varían: mientras el legislador habla de más de 60.000 documentos, fuentes oficiales mencionan entre 5.000 y 6.000 pasaportes defectuosos.
La falla está relacionada con el uso de una tinta de seguridad defectuosa, que impide la correcta lectura de los documentos en los escáneres de control migratorio.
Cómo se notificó a los ciudadanos
Durante los últimos días, embajadas y consulados enviaron mails a los argentinos afectados, explicando los pasos a seguir para reimprimir los pasaportes. El caso tomó estado público a partir de la denuncia del periodista Bruno Bimbi, radicado en Brasil, quien recibió una notificación de su consulado indicando que su documento estaba entre los cuestionados.
El RENAPER aún no confirmó el número exacto de libretas comprometidas, pero pidió la devolución inmediata de los ejemplares defectuosos para su reemplazo.
Cuánto cuesta sacar un pasaporte en Argentina
El organismo recordó los valores vigentes para quienes necesiten realizar un nuevo trámite, incluyendo la opción de obtenerlo de manera urgente.
- Pasaporte regular (plazo estándar de entrega): $70.000
- Pasaporte exprés (disponible en hasta 96 horas hábiles): $150.000
- Pasaporte al instante (entrega en 2 a 6 horas): $250.000
En todos los casos, el pago debe efectuarse en el momento de la toma de datos.
Dónde tramitar el pasaporte al instante
Este servicio está disponible en distintos puntos del país, con horarios diferenciados:
- CID Buquebus (Puerto Madero, CABA): lunes a viernes de 8 a 20; sábados, domingos y feriados de 9 a 19
- Aeropuerto de Ezeiza: atención las 24 horas, todos los días
- Aeroparque Jorge Newbery (CABA): atención las 24 horas, todos los días
- Aeropuerto de Salta: lunes a viernes de 8 a 14
- Aeropuerto de Córdoba: lunes a viernes de 8 a 20; sábados, domingos y feriados de 9 a 19
- Aeropuerto de Mendoza: lunes a viernes de 8 a 20; sábados, domingos y feriados de 9 a 19
- Aeropuerto de Rosario: lunes a viernes de 8 a 20; sábados, domingos y feriados de 9 a 19