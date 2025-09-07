RENAPER pidió devolver pasaportes con fallas de seguridad: ¿Cuáles son las series afectadas y cuánto cuesta un nuevo trámite?

En los últimos días se conoció una situación que involucra a miles de argentinos en el exterior y que generó preocupación por la validez de sus documentos de viaje. Una falla en la fabricación de pasaportes emitidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) obligó al organismo a iniciar un proceso de reemplazo inmediato para garantizar la seguridad de los portadores.

Qué series de pasaportes están afectados

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informe al director del RENAPER, Pablo Luis Santos, para esclarecer el alcance de la irregularidad. Según el documento, los errores alcanzan a los pasaportes de la serie AAL destinados a ciudadanos argentinos residentes en el exterior, dentro de las siguientes numeraciones:

AAL314778 hasta AAL346228

AAL400000 hasta AAL607599

AAL616000 hasta AAL620088

Las estimaciones sobre la magnitud del problema varían: mientras el legislador habla de más de 60.000 documentos, fuentes oficiales mencionan entre 5.000 y 6.000 pasaportes defectuosos.

La falla está relacionada con el uso de una tinta de seguridad defectuosa, que impide la correcta lectura de los documentos en los escáneres de control migratorio.

Cómo se notificó a los ciudadanos

Durante los últimos días, embajadas y consulados enviaron mails a los argentinos afectados, explicando los pasos a seguir para reimprimir los pasaportes. El caso tomó estado público a partir de la denuncia del periodista Bruno Bimbi, radicado en Brasil, quien recibió una notificación de su consulado indicando que su documento estaba entre los cuestionados.

El RENAPER aún no confirmó el número exacto de libretas comprometidas, pero pidió la devolución inmediata de los ejemplares defectuosos para su reemplazo.

Cuánto cuesta sacar un pasaporte en Argentina

El organismo recordó los valores vigentes para quienes necesiten realizar un nuevo trámite, incluyendo la opción de obtenerlo de manera urgente.

Pasaporte regular (plazo estándar de entrega): $70.000

(plazo estándar de entrega): $70.000 Pasaporte exprés (disponible en hasta 96 horas hábiles): $150.000

(disponible en hasta 96 horas hábiles): $150.000 Pasaporte al instante (entrega en 2 a 6 horas): $250.000

En todos los casos, el pago debe efectuarse en el momento de la toma de datos.

Dónde tramitar el pasaporte al instante

Este servicio está disponible en distintos puntos del país, con horarios diferenciados: