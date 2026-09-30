¿Cómo hacer rendir más tu dinero en octubre de 2026? Todos los descuentos y topes confirmados de Cuenta DNI

Por Denisse Helman
Pago con cuenta dni en un comercio
Las tarjetas participantes también pueden utilizarse digitalizadas en Cuenta DNI según las condiciones de la promoción.

¿Querés aliviar el gasto diario en la canasta básica y comercios de barrio? Cuenta DNI confirmó la grilla completa de descuentos para octubre de 2026, con nuevos topes semanales y una promoción inédita para compras en supermercados.

Descuentos diarios en comercios de cercanía y ferias

Los comercios de barrio ofrecen un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona (se alcanza con compras de $30.000).

En tanto, las ferias y mercados bonaerenses mantienen un 40% de descuento todos los días, con un límite de $6.000 semanales para consumos de $15.000.

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Nueva promoción en supermercados y compras sin tope

La gran novedad del mes es el 20% de descuento en Chango Más y Día sin tope de reintegro, pagando con tarjetas de crédito de Banco Provincia mediante tecnología NFC.

A este beneficio se suma hasta un 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados adheridas en todo el territorio provincial.

Ahorros en gastronomía, pet shops y marcas destacadas

Para el rubro gastronómico rige un 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanales por persona (para consumos de $32.000).

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En pet shops podés aprovechar un 30% todos los sábados (tope de $8.000 por semana), mientras que las marcas destacadas ofrecen un 30% diario con un límite mensual de $15.000.

Beneficios en farmacias, librerías, Mostaza y cuotas

Para los consumos diarios, hay un 10% de descuento sin tope en librerías de texto (lunes y martes) y en farmacias y perfumerías (miércoles y jueves). En clubes y entidades educativas aplica un 40% diario (tope de $6.000 semanales).

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En locales de Mostaza los jueves y viernes hay 25% con dinero en cuenta (tope de $8.000 semanales) y 30% con tarjeta por NFC (tope de $15.000 semanales). Además, siguen vigentes las 3 cuotas sin interés en rubros no alimenticios.

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