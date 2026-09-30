¿Cómo hacer rendir más tu dinero en octubre de 2026? Todos los descuentos y topes confirmados de Cuenta DNI

¿Querés aliviar el gasto diario en la canasta básica y comercios de barrio? Cuenta DNI confirmó la grilla completa de descuentos para octubre de 2026, con nuevos topes semanales y una promoción inédita para compras en supermercados.

Descuentos diarios en comercios de cercanía y ferias

Los comercios de barrio ofrecen un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona (se alcanza con compras de $30.000).

En tanto, las ferias y mercados bonaerenses mantienen un 40% de descuento todos los días, con un límite de $6.000 semanales para consumos de $15.000.

Nueva promoción en supermercados y compras sin tope

La gran novedad del mes es el 20% de descuento en Chango Más y Día sin tope de reintegro, pagando con tarjetas de crédito de Banco Provincia mediante tecnología NFC.

A este beneficio se suma hasta un 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados adheridas en todo el territorio provincial.

Ahorros en gastronomía, pet shops y marcas destacadas

Para el rubro gastronómico rige un 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanales por persona (para consumos de $32.000).

En pet shops podés aprovechar un 30% todos los sábados (tope de $8.000 por semana), mientras que las marcas destacadas ofrecen un 30% diario con un límite mensual de $15.000.

Beneficios en farmacias, librerías, Mostaza y cuotas

Para los consumos diarios, hay un 10% de descuento sin tope en librerías de texto (lunes y martes) y en farmacias y perfumerías (miércoles y jueves). En clubes y entidades educativas aplica un 40% diario (tope de $6.000 semanales).

En locales de Mostaza los jueves y viernes hay 25% con dinero en cuenta (tope de $8.000 semanales) y 30% con tarjeta por NFC (tope de $15.000 semanales). Además, siguen vigentes las 3 cuotas sin interés en rubros no alimenticios.