Proyecto de ley en la provincia: buscan limitar al 30% los descuentos por deudas en sueldos estatales

Si los descuentos automáticos en tu recibo de sueldo comprometen gran parte de tus ingresos mensuales, la Legislatura comenzó a debatir una solución urgente para frenar el sobreendeudamiento.

Un nuevo proyecto de ley busca limitar los descuentos salariales para los empleados públicos, garantizando que cada trabajador mantenga un piso indispensable para cubrir sus gastos diarios.

El tope clave para proteger el recibo de sueldo

La iniciativa establece que las obligaciones voluntarias mediante códigos de descuento no podrán superar el 30% del haber neto, asegurando que el empleado preserve al menos el 70% de su remuneración.

Asimismo, la normativa contempla que en ningún caso el monto libre de retenciones pueda ser inferior al valor equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Alertas de endeudamiento y sanciones a financieras

El texto fija un sistema de alerta temprana al alcanzar el 20% de afectación del sueldo y dispone bloqueos automáticos una vez que se alcance el tope legal permitido.

Las entidades financieras, mutuales y cooperativas deberán transparentar el costo crediticio total, bajo apercibimiento de sufrir multas, suspensiones o la baja del registro si incumplen la ley.

Cifras de morosidad y distritos más golpeados

El debate legislativo responde a un escenario donde la morosidad familiar promedio en la provincia alcanzó el 20,17%, sumando 1,84 millones de bonaerenses en mora con una deuda total de $6,49 billones.

Entre las zonas más afectadas sobresale el panorama del conurbano, liderado por los siguientes indicadores de morosidad:

José C. Paz: registra una tasa de morosidad del 32,86% , con deudas impagas por $132.955,92 millones que abarcan a 45.682 personas .

registra una tasa de morosidad del , con deudas impagas por que abarcan a . Presidente Perón: se ubica en el segundo lugar provincial con un índice de mora del 32,73% .

se ubica en el segundo lugar provincial con un índice de mora del . Florencio Varela: registra un nivel de morosidad del 32,48%, afectando principalmente a los sectores jóvenes de hasta 25 años, donde el atraso llega al 46,17%.

Refinanciación activa a través del Banco Provincia

En paralelo a la discusión parlamentaria, la banca pública mantiene operativo el programa “Ponete al Día”, el cual ya alcanzó a 84.000 clientes con refinanciaciones por $344.800 millones.

El plan permite reestructurar deudas contraídas hasta el 31 de mayo de 2026, ofreciendo plazos de hasta 72 meses y tasas preferenciales que parten del 31% anual para moras avanzadas y del 41% en 60 cuotas para refinanciar tarjetas de crédito.