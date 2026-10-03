Mate, tortas fritas y entrada gratis: el pueblo bonaerense que prepara dos días de fiesta

Copetonas prepara dos días de fiesta con mate, tortas fritas y entrada gratuita. La localidad del partido de Tres Arroyos, en la Provincia de Buenos Aires, celebrará la edición 12 de su encuentro el sábado 10 y el domingo 11 de octubre.

La fecha permite pensar una salida durante el próximo fin de semana largo. Para organizarla, conviene separar lo que ya está confirmado de las decisiones que dependen de cada visitante: traslado, consumos, tiempo de permanencia y regreso.

El feriado de octubre y el fin de semana largo ayuda a ubicar los días disponibles. La fiesta, sin embargo, tiene dos jornadas anunciadas: el lunes 12 no figura como un tercer día de actividades del encuentro.

Dónde se hará la Fiesta del Mate y la Torta Frita

La agenda oficial de Turismo de Tres Arroyos ubica la celebración sobre la Ruta 72, en la entrada principal de Copetonas. También confirma que el acceso al evento será libre y gratuito.

Es un dato importante para presupuestar: no hay un costo de entrada anunciado. Los consumos gastronómicos, las compras en puestos y el traslado deben calcularse aparte. Entrada gratis no significa que toda la comida o todas las actividades comerciales tengan ese mismo tratamiento.

Antes de viajar, cargá el destino en el mapa y revisá el recorrido desde tu localidad. El tiempo necesario depende del punto de salida; usar una estimación de otra ciudad puede dejar poco margen para la llegada o para el regreso.

Qué propuestas están confirmadas para las dos jornadas

La programación oficial anticipa fogones, artesanías, danzas folclóricas, música local y regional, propuestas infantiles y gastronomía. También menciona patio cervecero y parque de diversiones, dentro de una celebración que combina distintos espacios.

La comunicación municipal sobre los preparativos permite seguir las novedades de esta edición. Para horarios precisos o cambios en las actividades, conviene volver a consultar los canales oficiales cerca de la fecha.

Si vas en grupo, pueden elegir una prioridad compartida y dejar el resto del recorrido abierto. Una familia con chicos quizá prefiera comenzar por las propuestas infantiles; quienes buscan artesanías pueden reservar tiempo para comparar puestos antes de elegir qué comprar.

La gastronomía y cómo organizar las pausas

El mate y las tortas fritas dan nombre al encuentro, pero la oferta anunciada incluye otras comidas. La agenda de Turismo menciona opciones vegetarianas, veganas y sin TACC. Si necesitás una preparación específica, consultá directamente al puesto por ingredientes y forma de elaboración.

En especial, una referencia general a opciones sin TACC no reemplaza la pregunta sobre manipulación y contaminación cruzada. Ese control permite elegir con información, en lugar de suponer que todos los vendedores ofrecen las mismas condiciones.

Para una jornada larga, repartí las pausas entre recorridos. Comer cuando el grupo lo necesita suele ser más cómodo que esperar al final de todas las actividades. También podés acordar un punto de encuentro reconocible si algunos quieren quedarse en los puestos y otros ver un espectáculo.

Ver también: Cómo preparar tortas fritas con harina común en casa

Qué revisar antes de salir hacia Copetonas

El pronóstico actualizado puede cambiar la elección de ropa y calzado. Una capa adicional sirve si decidís quedarte hasta más tarde, mientras que un calzado cómodo facilita recorrer los sectores sin apurar la visita. La duración del paseo puede ajustarse a la edad y los intereses del grupo.

Si viajás con chicos, acordá antes de entrar cómo actuar si se separan. Elegir un lugar reconocible para reunirse y mantener el teléfono con batería ayuda en cualquier encuentro concurrido. Guardar la ubicación de regreso también facilita orientarse al terminar la jornada.

Prepará un presupuesto que distinga traslado, comida y compras. Llevar una lista corta de lo que querés probar o buscar permite aprovechar la feria sin decidir cada gasto a último momento. Si compartís vehículo, acordá la hora de regreso antes de comenzar el recorrido.

La celebración está prevista para el 10 y 11 de octubre. Durante los días previos, seguí las novedades municipales para confirmar detalles operativos y horarios. Con esa información, podés organizar una visita centrada en la gastronomía, la música o las propuestas familiares sin confundir las fechas con las del fin de semana actual.