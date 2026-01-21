Provincia Compras ofrece 18 cuotas sin interés: ¿Cómo aprovechar la jornada de ofertas del Banco Provincia?

La plataforma de ventas online del Banco Provincia, Provincia Compras, ha lanzado una agresiva campaña de financiación que busca aliviar el bolsillo de los bonaerenses y clientes de la entidad en todo el país. Durante cuatro jornadas exclusivas, los usuarios podrán acceder a una financiación de 18 cuotas sin interés en una vasta selección de productos, marcando un hito en las opciones de consumo con tarjeta de crédito para este inicio de 2026.

Fechas clave y requisitos para acceder al beneficio

La promoción especial tiene una vigencia limitada y estrictamente definida. Los días estipulados para realizar las compras bajo estas condiciones son desde el martes 20 hasta el viernes 23 de enero de 2026 inclusive.

Para aprovechar este beneficio, es requisito indispensable ser cliente del Banco Provincia y poseer una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la institución. Es importante aclarar que la promoción no aplica para compras realizadas con tarjetas de débito ni a través de la billetera virtual Cuenta DNI para el pago en cuotas, aunque esta última mantiene sus propios descuentos vigentes en comercios físicos.

Quienes aún no cuentan con una tarjeta de crédito del banco pueden iniciar el trámite de “presolicitud” directamente desde el portal oficial de Provincia Compras, lo que agiliza el proceso de alta para futuros eventos comerciales.

Los rubros y productos más destacados de la promoción

El catálogo de Provincia Compras es amplio, pero ciertos sectores concentran el mayor interés debido al valor de los artículos y la conveniencia de prorratear el costo en 18 meses sin recargos.

Tecnología y Electrohogar : Es el sector estrella. Los usuarios están aprovechando para renovar Smart TVs de cara a los eventos deportivos del año, como el Mundial 2026. También hay una alta demanda en notebooks y tablets, impulsada por familias que buscan anticiparse a la canasta escolar. Artículos como heladeras inverter, aires acondicionados y pequeños electrodomésticos (cafeteras, freidoras de aire y aspiradoras robot) también integran la lista de los más buscados.

: Es el sector estrella. Los usuarios están aprovechando para renovar Smart TVs de cara a los eventos deportivos del año, como el Mundial 2026. También hay una alta demanda en notebooks y tablets, impulsada por familias que buscan anticiparse a la canasta escolar. Artículos como heladeras inverter, aires acondicionados y pequeños electrodomésticos (cafeteras, freidoras de aire y aspiradoras robot) también integran la lista de los más buscados. Hogar y Aire Libre : Dado que la promoción transcurre en enero, las piletas de lona, bicicletas y mobiliario de jardín se presentan como opciones muy atractivas para quienes transitan sus vacaciones en casa.

: Dado que la promoción transcurre en enero, las piletas de lona, bicicletas y mobiliario de jardín se presentan como opciones muy atractivas para quienes transitan sus vacaciones en casa. Moda y Turismo: El portal ofrece desde indumentaria deportiva y calzado de primeras marcas hasta artículos de viaje esenciales, como valijas y cámaras de fotos, ideales para quienes están por emprender un viaje.

¿Qué sucede después del 23 de enero?

Una vez concluido este evento de cuatro días, la plataforma volverá a su esquema de financiación habitual. Según informó la entidad, Provincia Compras retomará su modalidad estándar de 6 cuotas sin interés en productos seleccionados. Por este motivo, los especialistas en consumo recomiendan a los usuarios que tengan planificadas compras de alto valor realizar la transacción antes del cierre del viernes 23 para asegurar el beneficio de los 18 meses.

Guía rápida para comprar en Provincia Compras

Para aquellos que operan por primera vez en el sitio, estos son los pasos necesarios:

Registro : Ingresar al sitio oficial de Provincia Compras y crear una cuenta de usuario con los datos personales.

: Ingresar al sitio oficial de Provincia Compras y crear una cuenta de usuario con los datos personales. Navegación : Utilizar los filtros por categoría (Tecnología, Hogar, Juguetería, etc.) para encontrar los productos que participan de las 18 cuotas. Muchos artículos cuentan además con descuentos directos sobre el precio de lista.

: Utilizar los filtros por categoría (Tecnología, Hogar, Juguetería, etc.) para encontrar los productos que participan de las 18 cuotas. Muchos artículos cuentan además con descuentos directos sobre el precio de lista. Check-out : Al momento de pagar, seleccionar la tarjeta de crédito del Banco Provincia. El sistema desplegará las opciones de cuotas, donde se deberá marcar la opción de 18 pagos para que el interés sea 0%.

: Al momento de pagar, seleccionar la tarjeta de crédito del Banco Provincia. El sistema desplegará las opciones de cuotas, donde se deberá marcar la opción de 18 pagos para que el interés sea 0%. Envío: Verificar el costo y plazo de entrega, que varía según el vendedor y la ubicación del domicilio.

Esta acción de la banca pública bonaerense se suma a los beneficios de Cuenta DNI, que durante enero ofrece ahorros en carnicerías, supermercados y comercios de cercanía, consolidando un ecosistema de beneficios diseñado para sostener el consumo interno en la provincia.