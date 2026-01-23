Provincia Compras lanza 18 cuotas sin interés por tiempo limitado ¿Cómo comprar?

El Banco Provincia vuelve a sacudir el mercado del comercio electrónico en Argentina. A través de su portal Provincia Compras, la entidad financiera anunció una ventana de oportunidad de cuatro días para adquirir productos de primera línea en 18 cuotas sin interés.

Esta iniciativa surge en un momento clave del verano 2026, funcionando como un alivio para el bolsillo de los bonaerenses y clientes del banco que buscan renovar tecnología, equiparse para las vacaciones o anticipar la compra de artículos para el hogar con una financiación que permite licuar el costo en un año y medio.

Cuándo y cómo acceder a la promoción

La vigencia de las 18 cuotas sin interés está confirmada desde el martes 20 hasta el viernes 23 de enero inclusive. Durante estas 96 horas, los usuarios pueden navegar por el catálogo de la tienda oficial y encontrar miles de productos seleccionados con este beneficio exclusivo.

Para aprovechar la promoción es requisito indispensable:

Ser cliente del Banco Provincia .

. Poseer una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad.

emitida por la entidad. Estar registrado en la plataforma oficial de Provincia Compras.

Categorías destacadas y qué conviene comprar

El diferencial de esta edición es la combinación de cuotas sin interés con descuentos directos que en algunos casos alcanzan el 40%. Los rubros más buscados y con mejores ofertas son:

Tecnología y Electro: Es el momento ideal para quienes planean renovar notebooks o tablets antes del inicio del ciclo lectivo. También hay una fuerte demanda de Smart TVs de última generación, impulsada por la proximidad de grandes eventos deportivos como el Mundial 2026.

Es el momento ideal para quienes planean renovar notebooks o tablets antes del inicio del ciclo lectivo. También hay una fuerte demanda de Smart TVs de última generación, impulsada por la proximidad de grandes eventos deportivos como el Mundial 2026. Climatización: Ante las altas temperaturas, los ventiladores y aires acondicionados (especialmente modelos Inverter) aparecen con cuotas que bajan significativamente el impacto mensual.

Ante las altas temperaturas, los ventiladores y aires acondicionados (especialmente modelos Inverter) aparecen con cuotas que bajan significativamente el impacto mensual. Turismo y Tiempo Libre: Para los que están por salir de viaje, se encuentran valijas, cámaras de fotos y accesorios de camping con financiación larga.

Para los que están por salir de viaje, se encuentran valijas, cámaras de fotos y accesorios de camping con financiación larga. Hogar y Moda: Desde heladeras y lavarropas hasta zapatillas de marcas líderes y pequeños electrodomésticos de cocina como freidoras de aire o cafeteras de cápsulas.

¿Qué pasa si no tengo tarjeta del Banco Provincia?

Una de las ventajas que ofrece el portal es que permite gestionar la tarjeta de crédito de forma 100% digital. Dentro del mismo sitio de Provincia Compras, los usuarios pueden completar un formulario de presolicitud. Una vez aprobado, un ejecutivo de cuentas se contacta para finalizar el trámite y así poder sumarse a las futuras jornadas de beneficios que el banco lanza mensualmente.

Datos útiles para el usuario

Una vez concluida esta promoción especial el viernes 23 de enero, la plataforma volverá a su esquema habitual de 6 cuotas sin interés en productos seleccionados. Por este motivo, se recomienda a los interesados comparar precios y concretar la operación antes del cierre de la jornada del viernes, ya que el stock de los productos más demandados suele agotarse rápidamente en estas fechas.