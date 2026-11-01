El peronismo analiza un plan de emergencia económica para sus primeros 100 días de gobierno

Dirigentes del peronismo se reunieron para empezar a diseñar un plan de emergencia económica centrado en los primeros 100 días de gestión, con el objetivo de dar respuestas inmediatas a la pérdida de poder adquisitivo.

El proyecto contempla una recomposición urgente de ingresos, la reactivación del empleo mediante la obra pública y un esquema especial para familias con alto nivel de endeudamiento.

Recomposición salarial y acuerdo con el sector empresarial

El eje central de la propuesta busca volcar recursos de forma directa al consumo interno mediante un aumento en salarios, jubilaciones y pensiones por discapacidad.

Para evitar que esta inyección de dinero se traslade de inmediato a los mostradores, la estrategia contempla negociar un acuerdo de contención de precios con empresarios que frene la aceleración inflacionaria.

Los dirigentes coinciden en que la demanda social exigirá resultados económicos desde el primer mes de gestión en caso de retornar al Poder Ejecutivo.

Un plan nacional de obra pública con foco en los municipios

La segunda columna del proyecto apunta a dinamizar el mercado laboral a través de la reactivación de la infraestructura pública.

A nivel nacional, el plan proyecta finalizar entre 8.000 y 9.000 obras neutralizadas durante la actual administración nacional.

Además, la iniciativa le dará un rol central a los proyectos de menor escala a nivel municipal para estimular la contratación de mano de obra local de forma directa.

Refinanciación de deudas familiares en situación crítica

Uno de los puntos más novedosos analizados por los economistas es la creación de un mecanismo para la compra de deudas bancarias familiares de alto riesgo.

La propuesta técnica sugiere que el Estado le compre a las entidades financieras los créditos en situaciones de riesgo 4 y 5 (incobrables) a un valor cercano al 40%.

Una vez adquiridas, esas obligaciones serían refinanciadas a largo plazo y sin interés para los hogares, evaluando incluso extender el beneficio a personas en situación 3.

Quiénes encabezan las negociaciones del programa de shock

La elaboración de esta agenda económica se abordó en un encuentro que reunió a Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner.

Del intercambio participaron también gobernadores provinciales y jefes de bloque del Congreso, con el objetivo de unificar criterios legislativos y de gestión.

Las mesas de trabajo continuarán en los próximos meses para definir los costos fiscales precisos de cada medida antes del próximo turno electoral.