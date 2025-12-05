Progresar diciembre 2025: Fechas de cobro, montos y requisitos para acceder a la beca educativa

El último mes del año llega con expectativas para miles de estudiantes que dependen del Programa Progresar para sostener sus estudios. Como ocurre cada diciembre, el calendario de pagos vuelve a organizarse según la terminación del DNI, mientras continúan vigentes los montos y requisitos establecidos para todo el 2025.

Calendario de cobro Progresar en diciembre 2025

ANSES confirmó el cronograma correspondiente a diciembre, organizado según el último número del DNI. La acreditación se realiza directamente en las cuentas bancarias habilitadas para cada estudiante.

Fechas de pago:

15 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1

16 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3

17 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5

18 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7

19 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

Este esquema aplica para todas las líneas del programa Progresar.

Cuánto se cobra en diciembre 2025

El monto vigente continúa en $35.000 por mes, distribuido de la siguiente manera:

Acreditación directa mensual: $35.000

En el caso de Progresar Trabajo, se retiene 20%, por lo que el estudiante recibe $28.000, y la diferencia se liquida al finalizar el curso.

Las becas están dirigidas a quienes cursan:

Estudios obligatorios (primario o secundario)

Estudios terciarios y universitarios

Cursos y capacitaciones laborales

Progresar Enfermería, especialmente destinado a estudiantes de esa disciplina

Quiénes pueden acceder al Progresar

El Programa Progresar está orientado a jóvenes y adultos que buscan iniciar o continuar su formación. Para aplicar, se deben cumplir requisitos educativos y socioeconómicos determinados por el Ministerio de Capital Humano.

Grupos que pueden acceder:

Estudiantes de escuela primaria o secundaria

Estudiantes de institutos terciarios y universidades

Personas inscriptas en cursos de formación profesional

Aspirantes a carreras de enfermería dentro de la línea específica del programa

Además, el beneficio es compatible con AUH y otros programas, siempre que se cumpla con las condiciones establecidas.

Qué se espera para las Becas Progresar en 2026

El Gobierno anticipó que quienes mantengan la regularidad académica podrán renovar su beca sin inconvenientes. También se prevén ajustes en los montos y requisitos, que ANSES detallará durante los primeros meses de 2026.

Mientras tanto, diciembre representa la última acreditación del año, clave para miles de estudiantes que dependen del apoyo económico del programa.

Progresar Trabajo: La única línea con inscripción vigente

Las líneas Obligatorio, Superior y Enfermería ya cerraron sus formularios de inscripción. En este momento, solo permanece activa Progresar Trabajo, destinada a quienes buscan capacitarse para mejorar su inserción laboral.

Requisitos actualizados para Progresar Trabajo

Edad: 18 a 24 años. Se extiende hasta 40 para personas desocupadas o en situación de vulnerabilidad.

. Se extiende hasta 40 para personas desocupadas o en situación de vulnerabilidad. Formación: estar inscripto en cursos laborales reconocidos.

Condiciones: cumplir con las exigencias académicas y administrativas del programa.

Qué ofrece Progresar Trabajo

Monto mensual: $35.000

Retención del 20% hasta finalizar el curso

Monto percibido: $28.000

$28.000 Formación profesional en instituciones habilitadas

Cómo inscribirte paso a paso

La inscripción es gratuita, 100 % online y se realiza únicamente desde el portal oficial del programa. No es necesario asistir a oficinas de ANSES.

Pasos para anotarte:

Ingresar a becasprogresar.educacion.gob.ar

Elegir la línea Progresar Trabajo

Completar datos personales, información académica y la encuesta socioeconómica

Confirmar la postulación

Revisar el estado del trámite desde el panel del usuario

Para cobrar el beneficio, es obligatorio contar con un CBU o CVU a nombre del estudiante.

Fecha límite de inscripción

Progresar Trabajo: disponible hasta el 30 de noviembre de 2025.

Quienes todavía cumplan con los requisitos tienen tiempo para completar el formulario antes del cierre definitivo.