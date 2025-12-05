Progresar diciembre 2025: Fechas de cobro, montos y requisitos para acceder a la beca educativa

El último mes del año llega con expectativas para miles de estudiantes que dependen del Programa Progresar para sostener sus estudios. Como ocurre cada diciembre, el calendario de pagos vuelve a organizarse según la terminación del DNI, mientras continúan vigentes los montos y requisitos establecidos para todo el 2025.
Calendario de cobro Progresar en diciembre 2025
ANSES confirmó el cronograma correspondiente a diciembre, organizado según el último número del DNI. La acreditación se realiza directamente en las cuentas bancarias habilitadas para cada estudiante.
Fechas de pago:
- 15 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1
- 16 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3
- 17 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5
- 18 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7
- 19 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9
Este esquema aplica para todas las líneas del programa Progresar.
Cuánto se cobra en diciembre 2025
El monto vigente continúa en $35.000 por mes, distribuido de la siguiente manera:
- Acreditación directa mensual: $35.000
- En el caso de Progresar Trabajo, se retiene 20%, por lo que el estudiante recibe $28.000, y la diferencia se liquida al finalizar el curso.
Las becas están dirigidas a quienes cursan:
- Estudios obligatorios (primario o secundario)
- Estudios terciarios y universitarios
- Cursos y capacitaciones laborales
- Progresar Enfermería, especialmente destinado a estudiantes de esa disciplina
Quiénes pueden acceder al Progresar
El Programa Progresar está orientado a jóvenes y adultos que buscan iniciar o continuar su formación. Para aplicar, se deben cumplir requisitos educativos y socioeconómicos determinados por el Ministerio de Capital Humano.
Grupos que pueden acceder:
- Estudiantes de escuela primaria o secundaria
- Estudiantes de institutos terciarios y universidades
- Personas inscriptas en cursos de formación profesional
- Aspirantes a carreras de enfermería dentro de la línea específica del programa
Además, el beneficio es compatible con AUH y otros programas, siempre que se cumpla con las condiciones establecidas.
Qué se espera para las Becas Progresar en 2026
El Gobierno anticipó que quienes mantengan la regularidad académica podrán renovar su beca sin inconvenientes. También se prevén ajustes en los montos y requisitos, que ANSES detallará durante los primeros meses de 2026.
Mientras tanto, diciembre representa la última acreditación del año, clave para miles de estudiantes que dependen del apoyo económico del programa.
Progresar Trabajo: La única línea con inscripción vigente
Las líneas Obligatorio, Superior y Enfermería ya cerraron sus formularios de inscripción. En este momento, solo permanece activa Progresar Trabajo, destinada a quienes buscan capacitarse para mejorar su inserción laboral.
Requisitos actualizados para Progresar Trabajo
- Edad: 18 a 24 años. Se extiende hasta 40 para personas desocupadas o en situación de vulnerabilidad.
- Formación: estar inscripto en cursos laborales reconocidos.
- Condiciones: cumplir con las exigencias académicas y administrativas del programa.
Qué ofrece Progresar Trabajo
- Monto mensual: $35.000
- Retención del 20% hasta finalizar el curso
- Monto percibido: $28.000
- Formación profesional en instituciones habilitadas
Cómo inscribirte paso a paso
La inscripción es gratuita, 100 % online y se realiza únicamente desde el portal oficial del programa. No es necesario asistir a oficinas de ANSES.
Pasos para anotarte:
- Ingresar a becasprogresar.educacion.gob.ar
- Elegir la línea Progresar Trabajo
- Completar datos personales, información académica y la encuesta socioeconómica
- Confirmar la postulación
- Revisar el estado del trámite desde el panel del usuario
Para cobrar el beneficio, es obligatorio contar con un CBU o CVU a nombre del estudiante.
Fecha límite de inscripción
- Progresar Trabajo: disponible hasta el 30 de noviembre de 2025.
Quienes todavía cumplan con los requisitos tienen tiempo para completar el formulario antes del cierre definitivo.