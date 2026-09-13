Presupuesto 2027 y Malvinas: los dos proyectos clave del Gobierno y la presión de la oposición

Si te preguntás cuáles serán las proyecciones económicas y las medidas que marcarán los próximos meses, la respuesta está en el Congreso: esta semana ingresan el Presupuesto 2027 y la ley de soberanía sobre Malvinas, en medio de un intenso debate legislativo.

A continuación, te detallamos las iniciativas clave del Gobierno, los proyectos económicos en el Senado y las exigencias que impulsará la oposición.

Presupuesto 2027 y Ley Malvinas: los envíos clave de la Casa Rosada

El Poder Ejecutivo formalizará la presentación de la “ley de leyes” este 15 de septiembre, fijando las pautas económicas para el cuarto año de gestión.

El proyecto incluirá las proyecciones del dólar, la inflación esperada y la distribución del gasto, datos fundamentales para la planificación económica.

En simultáneo, se ingresará la iniciativa de soberanía nacional, que prevé sanciones a empresas ligadas a operaciones no autorizadas en Malvinas y la creación del Consejo de Seguridad Nacional.

Debate en el Senado: reforma política, Inocencia Fiscal II y Banco Central

La Cámara Alta reactiva la discusión de la reforma electoral bajo el liderazgo de la jefa de bancada libertaria, Patricia Bullrich.

El temario abarca la posible suspensión de las PASO, Ficha Limpia, modificaciones en el financiamiento partidario y la opción de eliminar el debate presidencial obligatorio.

Asimismo, el oficialismo busca sesionar este jueves para votar dos normas económicas clave: Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Avance de la oposición en Diputados: endeudamiento y discapacidad

En la Cámara de Diputados, los bloques opositores impondrán su propia agenda de reuniones tras los dictámenes de la última sesión.

Este martes, las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor analizarán proyectos enfocados en la reestructuración del endeudamiento familiar.

El miércoles, un plenario de Discapacidad y Presupuesto tratará la prórroga por un año de la Emergencia en Discapacidad, debate ante el cual el oficialismo presentará su propio dictamen.

El temario complementario: biocombustibles y traspaso de la Justicia

En el Senado también se busca destrabar proyectos de alto interés sectorial e institucional.