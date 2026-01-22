Préstamos para jubilados 2026: ¿Cómo solicitar hasta $50.000.000 en Banco Nación y Banco Provincia?

En un contexto económico donde el acceso al crédito se ha vuelto una herramienta vital para el consumo y la planificación personal, las principales entidades bancarias públicas de Argentina han actualizado sus líneas de financiamiento para la tercera edad. Durante este enero de 2026, tanto el Banco de la Nación Argentina (BNA) como el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) ofrecen condiciones competitivas, con montos que alcanzan los 50 millones de pesos y procesos de solicitud que priorizan la agilidad digital.

A diferencia de los antiguos créditos de ANSES, que actualmente se encuentran bajo revisión o con cupos limitados, las ofertas bancarias directas se han consolidado como la opción más sólida para quienes perciben sus haberes en estas instituciones.

Banco Nación: tasas bajas y plazos de hasta 72 meses

El Banco Nación mantiene una de las propuestas más atractivas del mercado para jubilados y pensionados que cobran en la entidad a través de su línea Nación Previsional.

Condiciones y montos:

Los beneficiarios pueden acceder a un monto mínimo de $10.000 y un máximo de $50.000.000. El plazo de devolución es uno de los más extendidos, permitiendo cancelar la deuda en hasta 72 cuotas fijas mensuales. El sistema utilizado para el cálculo es el francés, lo que garantiza previsibilidad desde el primer pago.

Tasas y afectación de ingresos:

La Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en el 45% para aquellos clientes que poseen o adhieren al paquete de servicios “Cuenta Nación”. Un dato clave para el solicitante es que la cuota mensual no puede superar el 35% de los haberes netos. Por ejemplo, para un préstamo de $2.000.000 a 36 meses, la cuota estimada ronda los $118.000, incluyendo capital, intereses e IVA.

Cómo solicitarlo:

El trámite es 100% digital a través de la aplicación BNA+. Dentro de la app, el usuario debe dirigirse a la sección “Tu Banco”, seleccionar “Préstamos” y seguir los pasos para la validación de identidad. La acreditación suele ser inmediata tras la aprobación crediticia.

Banco Provincia: rapidez y simplicidad por BIP Móvil

Por su parte, el Banco Provincia ha relanzado su oferta para este verano de 2026, enfocándose en la inmediatez de la acreditación para sus clientes previsionales.

Montos y plazos:

Al igual que su par nacional, el Bapro ofrece hasta $50.000.000 a sola firma y sin límite de edad. Los plazos para jubilados que cobran en la entidad se extienden hasta los 72 meses, aunque existen líneas específicas de menor duración (24 a 48 meses) con tasas diferenciadas.

Tasas de interés:

La entidad bonaerense maneja una TNA que ronda el 98% para su línea tradicional de libre destino. Si bien es superior a la del Nación, su ventaja reside en la flexibilidad de aprobación para clientes de la administración pública provincial y nacional. La cuota no debe exceder el 35% del ingreso declarado.

Procedimiento de solicitud:

Se realiza de forma exclusiva a través de BIP (Banca Internet Provincia) o la aplicación BIP Móvil. El jubilado debe ingresar con su usuario y clave, activar el Token de seguridad y seleccionar la opción “Préstamos”. Una de las mayores virtudes de este sistema es que, una vez confirmado el crédito, el dinero se deposita en la cuenta en menos de 24 horas.

Recomendaciones antes de solicitar un crédito

Es fundamental que cada jubilado evalúe su capacidad de pago real antes de comprometerse con una cuota a largo plazo. Se recomienda utilizar los simuladores de cuotas disponibles en los sitios web oficiales de ambos bancos para conocer el Costo Financiero Total (CFT), que es el indicador real de cuánto costará el préstamo sumando impuestos y seguros.

Para quienes buscan financiar actividades recreativas este verano, el Banco Provincia también dispone del “Préstamo Acá“, una línea de hasta $2.000.000 específica para turismo con tasas desde el 56% TNA, ideal para las vacaciones de enero y febrero.