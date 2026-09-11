¿Puede nevar este fin de semana en la Provincia? El aire polar abre una ventana que habrá que seguir

La llegada de una nueva masa de aire polar vuelve a abrir una pregunta que siempre genera interés en la Provincia de Buenos Aires: ¿puede nevar este fin de semana? Por ahora no hay una alerta oficial por nieve para territorio bonaerense, pero el escenario merece seguimiento porque se combinan varios ingredientes poco frecuentes para septiembre: temperaturas muy bajas, viento del sudeste, lluvias débiles en algunas zonas y mínimas bajo cero en sectores del centro y sur provincial.

El cambio ya empezó a sentirse y se profundizará durante el sábado. En Tandil, por ejemplo, el pronóstico para el fin de semana marca una fuerte baja térmica y posibilidad de valores negativos durante la madrugada. Algo similar ocurre en otros puntos serranos y del sur bonaerense. Eso no alcanza, por sí solo, para asegurar una nevada, pero sí deja una ventana que conviene mirar de cerca.

El contexto se conecta directamente con el cambio brusco de tiempo que atraviesa la Provincia y con la alerta por viento y ráfagas fuertes en varias zonas. Además, el aire frío que quedará detrás del sistema favorece heladas intensas y temperaturas bajo cero en el interior.

Qué tendría que pasar para que nieve en la Provincia

La clave está en que el frío y la precipitación coincidan al mismo tiempo. Tener una mínima bajo cero no garantiza nieve si el aire está seco; del mismo modo, una lluvia débil con 4°C o 5°C tampoco alcanza. Para que aparezcan copos o aguanieve cerca de superficie, la columna de aire debe enfriarse lo suficiente mientras todavía existe humedad disponible.

Ahí aparece el principal interrogante de este fin de semana. El sábado será inestable en parte de la región Pampeana, mientras que el domingo se perfila más estable pero mucho más frío. Meteored anticipa que el ingreso polar dejará lluvias y lloviznas en Buenos Aires durante el pasaje del frente y que el domingo las temperaturas pueden quedar por debajo de 0°C en el sur, centro y sectores elevados de la Provincia.

Eso significa que la ventana para nieve sería estrecha y localizada: tendría que sobrevivir algo de precipitación justo cuando las capas bajas de la atmósfera ya hayan descendido lo suficiente. Es una posibilidad meteorológica, no un pronóstico confirmado.

Las mínimas bajo cero serán uno de los datos centrales del fin de semana.

Las sierras son las zonas que más conviene mirar

Cuando el aire frío alcanza la Provincia, los sectores elevados suelen ser los primeros candidatos a dar una sorpresa. Las áreas serranas de Tandilia y Ventania tienen una ventaja respecto de la llanura: la altura reduce la temperatura y puede favorecer que una precipitación llegue a superficie como nieve, aguanieve o graupel.

Por eso, si hubiera algún fenómeno invernal durante el fin de semana, los ojos deberían estar puestos especialmente en Tandil y sus zonas serranas, además de áreas altas del sudoeste bonaerense. No significa que vaya a nevar allí, sino que son los sectores donde la combinación de frío y relieve hace que la chance sea relativamente mayor.

La historia reciente también alimenta la expectativa. Apenas unos días atrás, vecinos de Bahía Blanca reportaron graupel y el Servicio Meteorológico llegó a contemplar la posibilidad de nieve para Bahía Blanca y Punta Alta durante el anterior pulso de aire polar. Ese antecedente no garantiza que vuelva a ocurrir, pero muestra que la atmósfera viene atravesando episodios fríos poco habituales para septiembre.

Qué dice hoy el pronóstico oficial

Hasta la noche de este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional no tiene una alerta por nevadas para la Provincia de Buenos Aires. Las advertencias activas se concentran principalmente en viento, mientras que las nevadas más importantes del país se esperan sobre Mendoza, San Juan, San Luis y sectores serranos de Córdoba.

Ese dato es importante porque obliga a separar dos cosas: una posibilidad meteorológica de que aparezca algún episodio muy localizado de nieve o aguanieve y un pronóstico oficial de nevada. Hoy existe lo primero como escenario a monitorear, pero no lo segundo.

Por eso, cualquier publicación en redes que asegure desde ahora que “va a nevar en Buenos Aires” debe tomarse con cautela. La evolución de la nubosidad y de la humedad durante el sábado será determinante.

Qué señales habría que seguir durante el sábado

La temperatura real: si algunos sectores serranos caen rápidamente hacia 0°C mientras todavía hay lloviznas, la situación se vuelve más interesante.

si algunos sectores serranos caen rápidamente hacia 0°C mientras todavía hay lloviznas, la situación se vuelve más interesante. La persistencia de la precipitación: si el aire se seca demasiado rápido, la chance desaparece aunque la temperatura sea muy baja.

si el aire se seca demasiado rápido, la chance desaparece aunque la temperatura sea muy baja. La cota de nieve: cuanto más descienda durante el ingreso polar, mayor será la posibilidad de que aparezca nieve en alturas menores.

cuanto más descienda durante el ingreso polar, mayor será la posibilidad de que aparezca nieve en alturas menores. Los reportes locales: graupel, aguanieve o copos aislados suelen aparecer primero en sectores puntuales antes de reflejarse en observaciones más amplias.

En síntesis, la nieve no está confirmada para la Provincia, pero el ingreso de aire polar, las mínimas bajo cero y el relieve serrano dejan una combinación que vale la pena seguir. Si aparece una sorpresa, probablemente sea breve, localizada y en zonas altas, más cercana a una mezcla de nieve, aguanieve o graupel que a una nevada generalizada.