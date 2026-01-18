Piden una cadena de oración por un reconocido médico de Chascomús que lucha por su vida

Un grave episodio de salud sufrió en los últimos días el Dr. Martín Faravello, quien se descompensó de manera repentina mientras se encontraba cubriendo una guardia médica en un centro asistencial de la región. La situación generó una inmediata intervención del personal presente, que activó los protocolos de emergencia correspondientes.

Tras una primera derivación a un nosocomio de la zona, los estudios médicos permitieron establecer que el profesional había sufrido un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, un cuadro de extrema gravedad que requiere atención especializada y de alta complejidad.

Ante este diagnóstico, se dispuso un operativo sanitario especial para concretar su traslado a un centro con la complejidad necesaria en la ciudad de La Plata. El dispositivo incluyó la coordinación de distintos servicios de emergencia y el acompañamiento de móviles policiales, con el objetivo de agilizar el recorrido y reducir los tiempos de derivación.

El Dr. Faravello, médico con amplia trayectoria y reconocido por su labor en distintas localidades de la región, reside en la ciudad de Chascomús. Actualmente permanece internado en estado muy crítico, bajo estricta supervisión del equipo médico que lo asiste.

En las últimas horas, se multiplicaron en las redes sociales los mensajes de acompañamiento y los pedidos de cadenas de oración por su recuperación. Colegas, pacientes y vecinos de diferentes ciudades expresan su apoyo, reflejando el profundo respeto que supo cosechar a lo largo de los años.

Durante su carrera, el Dr. Martín Faravello dedicó su vida a cuidar la salud de los demás, salvando vidas a través de su conocimiento, su vocación y su compromiso profesional. Hoy, en este momento tan difícil, todos pueden acompañarlo de la misma manera: con una oración, un pensamiento o una intención positiva, cualquiera sea el credo de cada persona.

La esperanza y la solidaridad también son parte del camino en esta lucha.