Piden una cadena de oración por un reconocido médico de Chascomús que lucha por su vida

Francisco Díaz
pedido de oracion

Un grave episodio de salud sufrió en los últimos días el Dr. Martín Faravello, quien se descompensó de manera repentina mientras se encontraba cubriendo una guardia médica en un centro asistencial de la región. La situación generó una inmediata intervención del personal presente, que activó los protocolos de emergencia correspondientes.

Tras una primera derivación a un nosocomio de la zona, los estudios médicos permitieron establecer que el profesional había sufrido un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, un cuadro de extrema gravedad que requiere atención especializada y de alta complejidad.

Tragedia en Chascomús: Un hombre murió tras voraz incendio de su casa
Mirá también:

Tragedia en Chascomús: Un hombre murió tras voraz incendio de su casa

Ante este diagnóstico, se dispuso un operativo sanitario especial para concretar su traslado a un centro con la complejidad necesaria en la ciudad de La Plata. El dispositivo incluyó la coordinación de distintos servicios de emergencia y el acompañamiento de móviles policiales, con el objetivo de agilizar el recorrido y reducir los tiempos de derivación.

El Dr. Faravello, médico con amplia trayectoria y reconocido por su labor en distintas localidades de la región, reside en la ciudad de Chascomús. Actualmente permanece internado en estado muy crítico, bajo estricta supervisión del equipo médico que lo asiste.

En las últimas horas, se multiplicaron en las redes sociales los mensajes de acompañamiento y los pedidos de cadenas de oración por su recuperación. Colegas, pacientes y vecinos de diferentes ciudades expresan su apoyo, reflejando el profundo respeto que supo cosechar a lo largo de los años.

Durante su carrera, el Dr. Martín Faravello dedicó su vida a cuidar la salud de los demás, salvando vidas a través de su conocimiento, su vocación y su compromiso profesional. Hoy, en este momento tan difícil, todos pueden acompañarlo de la misma manera: con una oración, un pensamiento o una intención positiva, cualquiera sea el credo de cada persona.

La esperanza y la solidaridad también son parte del camino en esta lucha.

Una herida que no cierra en Chascomús: dos años del asesinato de Nicolás Riccardi
Mirá también:

Una herida que no cierra en Chascomús: dos años del asesinato de Nicolás Riccardi
Compartir este artículo
cuenta dni verano promos
Cuenta DNI Verano 2026: El “truco” para ahorrar más de $250.000 en tus vacaciones en la Costa
Provincia
La frontera controles
Mano dura en “La Frontera” Pinamar: multas récord, quita de vehículos y cobro de gastos médicos a accidentados
Provincia
radares provincia de buenos aires verano
Verano 2026: Dónde están los radares en la Provincia de Buenos Aires y los nuevos valores de las multas
Provincia
adios vtv pba
Adiós a la VTV en Provincia: el proyecto que busca eliminarla gana fuerza este 2026
Provincia
ruta peajes provincia buenos aires
Peajes 2026: Nuevos aumentos y el debut del sistema “Free Flow” en Provincia de Buenos Aires
Provincia
La Frontera Pinamar provincia
¿Adiós a “La Frontera” Pinamar?: La Provincia analiza expropiar el lugar y convertirlo en Parque Provincial
Provincia
vouchers educativos 2026 novedades
Voucher Educativo 2026: la verdad sobre el cobro en enero y la confusión con la Ayuda Escolar
Sociedad

Más leídas