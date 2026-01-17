Peajes 2026: Nuevos aumentos y el debut del sistema “Free Flow” en Provincia de Buenos Aires

Si estás por salir a la ruta este fin de semana, prepará el bolsillo: rige un nuevo cuadro tarifario en la Provincia de Buenos Aires y se vienen cambios históricos en la forma de pagar.

La temporada de verano 2026 arrancó con novedades fuertes para los conductores que transitan por las rutas bonaerenses. A la actualización de precios que ya se siente en las barreras, se suma la llegada de una tecnología que promete cambiar para siempre nuestros viajes: el sistema de cobro sin barreras.

Si tenés pensado encarar hacia Mar del Plata, el Partido de La Costa o simplemente moverte por la Autopista Buenos Aires-La Plata, esta es la información actualizada que necesitás tener a mano hoy.

Golpe al bolsillo: ¿Cuánto cuesta viajar a la Costa hoy?

Desde los primeros días de enero, AUBASA aplicó un ajuste en sus tarifas que ronda entre el 7% y el 10%. Este incremento se suma a los retoques de finales de 2025, llevando el costo de los peajes troncales a valores récord.

Para que hagas tus cuentas antes de salir, estos son los valores de referencia aproximados para un auto estándar (Categoría 1) en las principales estaciones:

Estación de Peaje Ruta Precio Estimado (Enero 2026) Samborombón Autovía 2 $ 7.000 Maipú Autovía 2 $ 7.000 La Huella Ruta 11 $ 7.000 Mar Chiquita Ruta 11 $ 3.300 Hudson (Pico) Au. Bs.As-La Plata $ 5.400

Recordá que en la Autopista Buenos Aires-La Plata, los valores varían según si viajás en “Hora Pico” o “No Pico”.

La gran novedad de 2026: Llega el “Free Flow”

Más allá de los precios, la noticia del año es tecnológica. La Provincia de Buenos Aires comenzó este 2026 con la implementación del sistema Free Flow (flujo libre), que elimina las barreras físicas en los peajes.

¿Qué significa esto para vos?

Ya no vas a tener que frenar a cero ni hacer fila en la cabina. Pórticos con cámaras de lectura de patentes y antenas de detección de TelePASE registrarán tu paso a velocidad normal.

Los primeros puntos en activarse:

Según los planes de AUBASA, la transición es gradual y arranca en puntos estratégicos para agilizar el tránsito turístico y el acceso a la Capital:

Peaje Dock Sud (Autopista Bs.As – La Plata)

(Autopista Bs.As – La Plata) Peaje Mar Chiquita (Ruta 11, acceso a Mar del Plata)

Si todavía no tenés el TelePASE activado, es el momento de hacerlo. Con este sistema, si pasás sin el dispositivo, el cobro se realiza por lectura de patente, pero podrías perder beneficios o tener que gestionar el pago online posteriormente para evitar multas.

Alerta en Rutas Nacionales: se debate un aumento del 19%

Mientras las rutas provinciales ya actualizaron sus pizarras, los caminos nacionales no se quedan atrás. Vialidad Nacional abrió este mes una consulta ciudadana para definir el nuevo esquema de las rutas administradas por Corredores Viales (como la Ruta 3, 5, 7, 8, 9 y Riccheri).

Lo que se está discutiendo ahora mismo:

Una suba tope del 19% que podría aplicarse a partir de febrero.

que podría aplicarse a partir de febrero. Cambios en el TelePASE: Ojo con esto, porque se analiza la eliminación de la bonificación que hoy tienen los usuarios del sistema automático en estas rutas. De aprobarse, pagarías lo mismo con el dispositivo que en efectivo.

