Patentes municipalizadas 2026: qué autos ya no pagan arba y dónde consultar la deuda

Las patentes municipalizadas en la Provincia de Buenos Aires suelen generar una confusión frecuente: que un auto deje de pagar el Impuesto Automotor directamente a ARBA no significa necesariamente que quede exento. En muchos casos, la obligación simplemente pasa a ser administrada por el municipio donde está radicado el vehículo.

Para 2026, ARBA informa que los vehículos modelo-año 1990 a 2015 inclusive se encuentran transferidos a la órbita municipal, aunque existen excepciones puntuales para determinadas deudas de modelos 2015.

Qué autos están municipalizados en 2026

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires establece actualmente el siguiente criterio:

Vehículos modelo-año 1990 a 2015 inclusive : transferidos a los municipios.

: transferidos a los municipios. Modelos más nuevos: continúan, en términos generales, bajo la administración provincial de ARBA mientras estén alcanzados por el impuesto.

La municipalización implica que el municipio pasa a gestionar la patente correspondiente a ese vehículo. Por eso, el calendario, el número de cuotas y los medios de pago pueden variar según la localidad.

Ver también: Cómo consultar cuánto debés de patente por dominio

¿Un auto municipalizado deja de pagar patente?

No necesariamente. La transferencia desde ARBA hacia el municipio no equivale por sí sola a una exención del impuesto. Cada municipio aplica su normativa fiscal y define cómo cobra los automotores que fueron transferidos.

Por eso, un vehículo puede dejar de aparecer en el sistema provincial de cobro y seguir registrando obligaciones en la Municipalidad donde está radicado.

Cómo saber si una patente fue municipalizada

ARBA dispone de una herramienta específica denominada Consulta de Dominios Municipalizados. Permite ingresar la patente y verificar si el vehículo fue transferido.

La consulta puede iniciarse desde la guía de trámites oficial de ARBA. Si el dominio figura municipalizado, el paso siguiente es identificar el municipio de radicación y revisar allí la situación tributaria.

El servicio oficial puede consultarse desde la guía de Automotores de ARBA.

Qué excepciones existen para los vehículos modelo 2015

ARBA advierte que existen dos excepciones vinculadas a deudas de vehículos modelo-año 2015. No se transfieren en los mismos términos las obligaciones que:

se encuentren incluidas en un plan de pagos vigente ;

; estén alcanzadas por un juicio de apremio o plan concursal.

Esto hace especialmente importante consultar el dominio en el sistema en lugar de asumir que todo auto 2015 dejó automáticamente de tener relación con ARBA.

Ver también: ARBA puede retener autos por deuda de patente: cómo consultar la lista

Dónde se paga la patente de un auto municipalizado

Una vez transferido, el impuesto debe consultarse en el municipio correspondiente. No existe un único calendario para los 135 partidos bonaerenses: cada Municipalidad puede tener fechas, cuotas y mecanismos propios.

En algunos municipios la consulta se hace por patente desde la web de Rentas; en otros puede requerirse el número de dominio y datos del titular. También pueden existir bonificaciones, planes de pago o exenciones locales que no coincidan con los beneficios provinciales.

Ver también: Calendario de patentes ARBA 2026: cuotas y vencimientos

Qué pasa con una deuda anterior

La municipalización tampoco implica que una deuda desaparezca. Si existen períodos impagos, hay que determinar qué organismo conserva la facultad de cobro sobre cada obligación.

Para consultar deuda provincial, ARBA permite ingresar el dominio y revisar obligaciones vencidas. Si el vehículo ya fue municipalizado, corresponde continuar la gestión ante la comuna que figure como responsable.

Qué autos siguen pagando patente a ARBA en 2026

Los modelos que todavía se encuentran dentro de la órbita provincial siguen el calendario oficial del Impuesto Automotor. En 2026, ARBA distribuyó el tributo en 10 cuotas mensuales entre marzo y diciembre.

La cuota 8 vence el 9 de octubre, la cuota 9 el 10 de noviembre y la cuota 10 el 10 de diciembre.

La consulta que evita pagar en el lugar equivocado

Antes de generar una boleta o iniciar un reclamo, lo más práctico es comprobar a qué jurisdicción pertenece el dominio. ARBA mantiene actualizada su respuesta oficial sobre qué vehículos se encuentran municipalizados.

Ese paso permite saber si la deuda debe resolverse ante la Provincia o ante el municipio y evita asumir, erróneamente, que un auto antiguo quedó automáticamente liberado del impuesto.