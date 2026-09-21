Provincia compras lanzó 18 cuotas sin interés en tecnología, electro y hogar por tiempo limitado

Si estabas esperando una oportunidad real para renovar la compu, cambiar el celular o equipar tu casa sin sobrecargar el presupuesto mensual, la respuesta llegó. Durante esta semana, podés financiar tus compras en hasta 18 cuotas sin interés en miles de productos seleccionados.

Fechas confirmadas y alcance de la Banks Week 2026

La plataforma oficial Provincia Compras confirmó su participación en la Banks Week 2026 con un esquema especial de financiación de hasta 18 cuotas sin interés.

La promoción estará vigente por tiempo limitado, desde el 21 hasta el 29 de septiembre de 2026 inclusive, abarcando nueve días corridos de beneficios.

El catálogo alcanza a miles de artículos de tecnología, electrodomésticos, hogar, moda, deportes, salud y belleza.

Requisitos y medios de pago habilitados

Para aprovechar las 18 cuotas fijas sin interés, las compras deben abonarse con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia.

Si bien el sitio permite compras con tarjeta de débito, la financiación en cuotas aplica únicamente para las tarjetas de crédito oficiales.

Para operar dentro del portal es obligatorio ser cliente del banco y crear una cuenta de usuario con contraseña personal.

Productos destacados para aprovechar en 18 cuotas

Entre la oferta disponible para financiar en 18 cuotas sin interés dentro del portal, se destacan opciones de alta demanda:

Smart TV Samsung 65 Pulgadas

Celular Samsung Galaxy A57 5G

Notebook Lenovo Ideapad Slim 3

Silla Ergonómica Para Oficina Escritorio

Consola PlayStation PS5

Cómo tramitar la tarjeta para acceder a la promoción

Quienes aún no posean tarjeta de crédito de la entidad pueden iniciar el trámite de solicitud directo desde la web oficial de Provincia Compras.

Al completar el formulario de presolicitud en línea, un ejecutivo de cuenta se contacta para finalizar el otorgamiento del plástico.

Toda la oferta de productos y categorías participantes se encuentra disponible de forma directa en www.provinciacompras.com.ar.