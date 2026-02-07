Patentes 2026 en Provincia: El nuevo calendario de ARBA con cuotas y descuentos por pago anual

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) ha puesto en marcha un cambio histórico en la forma de cobrar el Impuesto Automotor. A partir de este ciclo lectivo y fiscal 2026, los bonaerenses dejan atrás el tradicional esquema de cinco vencimientos bimestrales para pasar a un sistema de diez cuotas mensuales, una medida que busca fraccionar el impacto del tributo en el bolsillo de los contribuyentes.

El nuevo esquema de 10 cuotas: Fechas clave

El cronograma oficial establece que el primer vencimiento del año operará en el mes de marzo. Esta fecha es la más importante del calendario, ya que es el límite tanto para quienes opten por el pago en cuotas como para aquellos que prefieran cancelar la totalidad del año por adelantado.

Mes Cuota Fecha de Vencimiento Marzo Cuota 1 y Pago Anual 10 de marzo Abril Cuota 2 9 de abril Mayo Cuota 3 7 de mayo Junio Cuota 4 9 de junio Julio Cuota 5 8 de julio Agosto Cuota 6 11 de agosto Septiembre Cuota 7 10 de septiembre Octubre Cuota 8 9 de octubre Noviembre Cuota 9 10 de noviembre Diciembre Cuota 10 10 de diciembre

Este nuevo diseño mensual alcanza a todos los vehículos radicados en la provincia, permitiendo una mayor previsibilidad financiera para las familias y pymes.

Descuentos y beneficios por buen cumplimiento

Para este 2026, ARBA mantiene una política de incentivos para los contribuyentes que no registran deudas y eligen medios de pago electrónicos. Los beneficios se dividen de la siguiente manera:

Pago Anual Anticipado: Quienes decidan cancelar todo el impuesto automotor antes del 10 de marzo obtendrán un 15% de descuento . El requisito fundamental es no tener deudas de años anteriores no prescriptas vinculadas al vehículo.

Quienes decidan cancelar todo el impuesto automotor antes del 10 de marzo obtendrán un . El requisito fundamental es no tener deudas de años anteriores no prescriptas vinculadas al vehículo. Buen Cumplimiento: Aquellos que opten por el pago en cuotas pero mantengan su situación al día y abonen en término recibirán una bonificación del 10% en cada una de las cuotas.

Aquellos que opten por el pago en cuotas pero mantengan su situación al día y abonen en término recibirán una en cada una de las cuotas. Débito Automático: La adhesión al débito automático o la boleta por mail permite simplificar el trámite y asegurar el beneficio por pago a término, aunque los descuentos no son acumulables más allá de los topes fijados por la Ley Impositiva 2026.

Cómo descargar la boleta y pagar online

Siguiendo su política de digitalización y “despapelización”, ARBA ya no envía boletas físicas a los domicilios. Todo el proceso debe realizarse a través de sus canales oficiales:

Web Oficial: Ingresar al portal de ARBA y dirigirse a la sección de “Apartado Automotor” .

Ingresar al portal de ARBA y dirigirse a la sección de . Identificación: Cargar el número de dominio (patente) del vehículo.

Cargar el número de dominio (patente) del vehículo. Elección de Pago: El sistema permitirá seleccionar si se desea emitir la boleta para el pago anual o solo la cuota 1 de marzo.

El sistema permitirá seleccionar si se desea emitir la boleta para el pago anual o solo la cuota 1 de marzo. Medios de Pago: Se puede abonar mediante código QR, tarjetas de crédito, débito, o a través de homebanking (Link/Banelco).

Situación de los vehículos municipalizados

Es importante recordar que los autos y motos de mayor antigüedad (modelos 2011 y anteriores) se encuentran “municipalizados”. En estos casos, el calendario de vencimientos y los montos dependen de la dirección de rentas de cada municipio, los cuales suelen tener cronogramas diferentes al de ARBA, generalmente con 3 o 5 cuotas anuales.

Para los propietarios de embarcaciones deportivas o de recreación, el esquema es distinto: el vencimiento de la cuota 1 y pago anual está fijado para el 16 de abril, con una segunda y última cuota el 12 de noviembre.