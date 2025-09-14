Pasaportes defectuosos en Argentina: cómo saber si el tuyo tiene fallas y dónde revisarlo

El problema con miles de pasaportes argentinos emitidos en 2025 generó incertidumbre entre ciudadanos que necesitan viajar al exterior. La falla, atribuida a un defecto en la tinta de impresión provista por una empresa alemana, dejó inutilizados a más de 250.000 documentos y puso en evidencia las debilidades del sistema. Frente a esta situación, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) implementó medidas de emergencia para verificar y, en caso necesario, reponer los pasaportes afectados.

Qué pasaportes podrían tener fallas

No todos los pasaportes presentan errores, pero las tandas que requieren verificación pertenecen a la serie “AAL”. Los rangos de numeración son los siguientes:

AAL314778 a AAL346228

AAL400000 a AAL607599

AAL616000 a AAL620088

Si tu documento está dentro de estas series, debés acercarte a un centro habilitado para corroborar si presenta fallas en la tinta. La revisión no implica automáticamente que sea inválido, pero es necesaria para evitar problemas en migraciones o viajes programados.

Centros de verificación disponibles

El Renaper dispuso dos Centros de Documentación con equipos especiales para la lectura de pasaportes:

CDR Vicente López (Av. Maipú 130) : lunes a viernes de 8 a 20 hs / sábados de 8 a 14 hs.

: lunes a viernes de 8 a 20 hs / sábados de 8 a 14 hs. CDR Palermo (Av. Int. Bullrich 2): lunes a viernes de 8 a 20 hs / sábados, domingos y feriados de 9 a 19 hs.

En ambos casos, la verificación y la eventual reposición del pasaporte son gratuitas, aunque los usuarios denuncian colas largas y demoras.

Verificación rápida por whatsapp

El Renaper habilitó un canal digital para facilitar la revisión. A través del ChatBot oficial (+54 9 11 5126-1789) podés ingresar el número de tu pasaporte y recibir un aviso si requiere control presencial.

Este mecanismo busca prevenir inconvenientes de último momento y orientar a los ciudadanos antes de que realicen un trámite presencial.

Centros de reposición inmediata para quienes viajan pronto

Si necesitás viajar en los próximos siete días y tu pasaporte presenta problemas, podés acercarte a los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados para reposición inmediata:

CABA – Aeroparque Jorge Newbery : todos los días, 24 hs

: todos los días, 24 hs Ezeiza – Aeropuerto Ministro Pistarini : todos los días, 24 hs

: todos los días, 24 hs Mendoza – El Plumerillo : lunes a viernes 8-20 hs / sábados y domingos 9-19 hs

: lunes a viernes 8-20 hs / sábados y domingos 9-19 hs Córdoba – Ingeniero Ambrosio Taravella : lunes a viernes 8-20 hs / sábados y domingos 9-19 hs

: lunes a viernes 8-20 hs / sábados y domingos 9-19 hs Rosario – Internacional Islas Malvinas : lunes a viernes 8-20 hs / sábados y domingos 9-19 hs

: lunes a viernes 8-20 hs / sábados y domingos 9-19 hs Salta – General Martín Miguel de Güemes : lunes a viernes 8-14 hs

: lunes a viernes 8-14 hs CABA – Buquebus: lunes a viernes 8-20 hs / fines de semana y feriados 9-19 hs

El trámite de reposición puede demorar entre 2 y 6 horas, dependiendo de la demanda de cada centro.

Alternativas para quienes no viajan de inmediato

Si no tenés un viaje próximo, podés realizar la verificación en:

Centro de Documentación Rápida (CDR) Paseo Colón, CABA

Registro Civil más cercano a tu domicilio en el interior del país

De esta manera, se busca descongestionar los centros de reposición inmediata y garantizar que quienes tengan vuelos programados reciban prioridad.