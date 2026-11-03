Pasaporte dorado: el gobierno oficializó los valores en dólares para comprar la ciudadanía

El Gobierno nacional formalizó los detalles del nuevo programa de ciudadanía por inversión, conocido popularmente como el pasaporte dorado.

Esta medida permitirá a ciudadanos extranjeros acceder a la nacionalidad argentina de forma acelerada a cambio de un aporte económico al Estado o la adquisición de bonos soberanos.

En qué consiste el pasaporte dorado y la reforma de la Ley de Ciudadanía

El programa fue impulsado por el Poder Ejecutivo e incorporado a la Ley de Ciudadanía N° 346 mediante el Decreto 366/2025 y reglamentado por el Decreto 524/2025.

Su principal ventaja es que elimina el requisito tradicional de residencia continua durante dos años en territorio argentino para iniciar el trámite de nacionalización.

De acuerdo con las autoridades económicas, el pasaporte argentino es un documento con alto reconocimiento global que habilita el ingreso sin visa a más de 140 países.

Montos en dólares: las dos alternativas para acceder a la ciudadanía

Para tramitar el pasaporte dorado, los solicitantes extranjeros deberán optar obligatoriamente por una de las dos modalidades de inversión fijadas:

Aporte directo al Estado: una contribución no reembolsable de US$ 350.000 destinada directamente al Tesoro Nacional.

una contribución no reembolsable de destinada directamente al Tesoro Nacional. Títulos públicos: la compra de un bono soberano especial por un monto de US$ 800.000, con un plazo de permanencia de 7 años.

Costos adicionales para incluir al grupo familiar en la solicitud

El beneficio del pasaporte dorado podrá extenderse a los familiares directos del solicitante principal mediante el pago de montos adicionales:

Cónyuge e hijos de 18 a 25 años: deberán abonar US$ 100.000 adicionales (en el caso de los hijos, aplica si son solteros y no tienen hijos).

deberán abonar adicionales (en el caso de los hijos, aplica si son solteros y no tienen hijos). Hijos menores de 18 años: el costo extra fijado es de US$ 25.000 por cada menor.

De esta forma, una familia tipo (dos adultos y dos hijos menores) requerirá un desembolso total de US$ 500.000 bajo la opción de contribución directa.

Controles de seguridad y evaluación de origen de fondos

El pago del dinero no garantizará la concesión automática de la nacionalidad, ya que el proceso estará sujeto a estrictos controles de seguridad e inteligencia.

Organismos de control como la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) auditarán la trazabilidad y el origen lícito del patrimonio.

Tras la evaluación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, la Dirección Nacional de Migraciones será el ente encargado de aprobar o rechazar de forma definitiva la solicitud.