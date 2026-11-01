Nuevos cupos y valores máximos para importar autos eléctricos sin arancel en Argentina: todos los detalles de la resolución

El Gobierno nacional oficializó la Resolución 438/2026 en el Boletín Oficial, una norma que reconfigura el sistema de distribución de cupos para importar vehículos electrificados con arancel cero.

La medida abre una etapa inédita para las marcas que buscan expandir su oferta local y exime del derecho de importación del 35% a las unidades beneficiadas.

El nuevo esquema para el cupo anual de 50.000 unidades

El régimen vigente ratifica la posibilidad de ingresar al país un máximo de 50.000 vehículos electrificados por año sin abonar el arancel extrazona del 35%.

El volumen anual mantiene una división fija de 25.000 unidades destinadas a automotrices radicadas en Argentina y otras 25.000 reservadas para empresas importadoras.

La principal novedad es que la normativa otorga mayor flexibilidad para redistribuir los cupos remanentes que no sean utilizados en cada convocatoria oficial.

Nuevos topes de valores FOB para acceder al beneficio

La Resolución 438/2026 actualizó de forma sustancial los precios máximos en puerto de origen (FOB) para recibir la exención arancelaria total.

Eléctricos puros: el límite máximo para la importación se elevó hasta los u$s35.000 .

el límite máximo para la importación se elevó hasta los . Híbridos convencionales y enchufables: se estableció un tope máximo de u$s18.000 .

se estableció un tope máximo de . Híbridos ligeros (mild-hybrid): mantienen un valor máximo permitido de u$s16.000.

Esta actualización del valor límite permitirá incorporar modelos que antes quedaban excluidos por su precio de origen.

El avance de las marcas asiáticas en el mercado automotor

Entre enero y septiembre de 2026 se patentaron cerca de 40.000 vehículos de marcas chinas en el país, alcanzando cerca del 10% del mercado de autos y comerciales livianos.

El segmento estuvo liderado comercialmente por BYD con 12.250 unidades registradas, seguida por BAIC con 7.582 patentamientos y Chery con 4.954 operaciones.

Otras firmas con fuerte tracción como Haval, MG, Jetour y Changan también incrementaron su presencia con propuestas centradas en motorizaciones híbridas y SUV.

Competencia en puerta y criterios de adjudicación

Para asignar los cupos de arancel cero, la autoridad de aplicación evaluará la capacidad financiera, antecedentes comerciales, plazos y redes de posventa de las empresas.

Las automotrices deberán competir por los cupos anuales con fabricantes de otras regiones, obligando a las firmas a sostener ofertas competitivas incluso por fuera de la franquicia impositiva.

En ese marco, la disputa comercial se trasladará progresivamente hacia la disponibilidad de repuestos, servicios técnicos y cobertura de garantías en concesionarios.