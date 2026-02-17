Plusmar toma el control del histórico servicio de TALP en el noroeste bonaerense

Francisco Díaz
portada plusmar talp infozona

La empresa PLUSMAR comenzará a operar el tradicional servicio que durante 60 años estuvo a cargo de Transporte Automotor La Plata (TALP), luego de que Unión Platense decidiera abandonar el corredor que conecta la capital bonaerense con distintas ciudades del noroeste de la provincia de Buenos Aires.

A partir del viernes 20 de febrero, PLUSMAR se hará cargo del recorrido con una frecuencia de tres servicios diarios y la incorporación de unidades nuevas. Desde la compañía señalaron que la transición apunta a modernizar una prestación que hasta ahora solo ofrecía la modalidad semi cama.

Con el desembarco de la nueva operadora, se sumarán coches de última generación que incluirán la opción de cama ejecutivo, elevando el estándar de confort para los pasajeros. Según informaron desde la empresa, pese a la mejora en la calidad del servicio, en una primera etapa se mantendrán las tarifas vigentes.

Durante seis décadas, TALP conectó La Plata con ciudades clave como Junín, Chivilcoy, Chacabuco, Mercedes, Suipacha y Lincoln. Ahora, PLUSMAR no solo continuará con esos destinos, sino que ampliará el recorrido hasta General Villegas, pasando por Lincoln, General Pinto y Florentino Ameghino, extendiendo así la cobertura en el interior bonaerense.

