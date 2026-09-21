La plata se prepara para recibir a más de 150. 000 personas por tres recitales en octubre

La Plata comenzó a preparar un operativo especial para uno de los eventos musicales más multitudinarios del año. Durante tres jornadas de octubre, más de 150.000 personas podrían pasar por la ciudad y concentrarse alrededor del Estadio Único Diego Armando Maradona.

La magnitud prevista ya activó reuniones entre el Municipio, organismos de seguridad y la producción. El desafío no estará solamente dentro del estadio: accesos, circulación vehicular, transporte y movimiento de visitantes serán parte central del dispositivo.

Qué evento reunirá a más de 150.000 personas

Se trata de los tres recitales que BTS ofrecerá en La Plata como parte de su gira mundial. Las funciones están programadas para los días 21, 23 y 24 de octubre de 2026 en el Estadio Único Diego Armando Maradona.

Las estimaciones preliminares hablan de más de 150.000 asistentes sumando las tres jornadas, con público de distintas provincias argentinas y también visitantes del exterior.

Ver también: Desde octubre habrá un nuevo servicio de micros entre La Plata y varias ciudades bonaerenses

Qué se está organizando en La Plata

Las primeras reuniones de coordinación ya pusieron sobre la mesa los puntos que deberán resolverse antes de los shows. Entre ellos aparecen:

Accesos al Estadio Único.

Circulación vehicular en los alrededores.

Seguridad durante las tres jornadas.

Protocolos operativos.

Logística para el ingreso y egreso de miles de personas.

En la mesa de trabajo participan representantes municipales, autoridades de seguridad y responsables de la producción. Por ahora no se difundió un esquema definitivo de cortes, estacionamiento o desvíos, por lo que esos detalles deberán confirmarse más cerca de las fechas.

Las tres fechas confirmadas de BTS en La Plata

Miércoles 21 de octubre.

Viernes 23 de octubre.

Sábado 24 de octubre.

La producción oficial de la gira confirmó que las tres presentaciones corresponden al tour ARIRANG. La agenda internacional incluye más de 80 shows en decenas de regiones, con La Plata como una de las escalas latinoamericanas.

Las fechas pueden verificarse también en el sitio oficial de DF Entertainment.

El transporte será uno de los puntos a seguir

La llegada de público desde otros puntos de la Provincia suma otro dato particular: desde octubre comenzará a operar un nuevo corredor de micros que conectará La Plata con varias ciudades bonaerenses.

No significa que ese servicio forme parte del operativo de los recitales, pero amplía las alternativas regulares de conexión con la capital provincial justo durante el mes en que se realizarán los shows.

Qué conviene esperar antes de viajar

Quienes tengan entradas todavía deberán aguardar la comunicación del operativo específico para cada fecha. Los horarios de apertura, accesos habilitados, posibles cortes de tránsito y recomendaciones de llegada suelen definirse cuando se acerca el evento.

Con más de 150.000 asistentes previstos en total, la organización apunta a ordenar un movimiento excepcional para la ciudad. Octubre tendrá así tres jornadas en las que el entorno del Estadio Único concentrará buena parte de la atención y el tránsito de La Plata.