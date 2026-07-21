Paro docente de 48 horas en el regreso de vacaciones de invierno: qué días no habrá clases

Si te preguntabas si tus hijos volverán con normalidad a las aulas luego de las vacaciones de invierno, la respuesta es compleja.

Diversos sindicatos confirmaron un plan de lucha con huelgas que afectarán el dictado de clases en el reinicio del cronograma escolar.

Paro de 48 horas tras el receso invernal

La Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires (AMPBA) resolvió llevar adelante una huelga de 48 horas durante el lunes 3 y martes 4 de agosto.

La medida de fuerza afectará el regreso previsto de las vacaciones de invierno en los establecimientos donde el gremio tiene representación.

Asambleas para evaluar nuevas medidas de protesta

Además de los dos días consecutivos sin actividad escolar, la organización gremial convocó a una asamblea general para el miércoles 5 de agosto.

En dicha reunión se evaluará la continuidad del plan de lucha y no se descartan futuras interrupciones en el calendario escolar.

Rechazo a la propuesta salarial

El motivo de la protesta radica en la insuficiencia de la recomposición salarial otorgada por el Ejecutivo.

Desde el gremio catalogaron como insuficiente la propuesta salarial que estableció un aumento del 7% distribuido en dos tramos.

Medida de fuerza a nivel nacional y Marcha Federal

A la protesta bonaerense se sumará la medida impulsada por Ctera junto con facciones de Suteba en el marco de una Jornada Nacional de Lucha de 48 horas.

La iniciativa contempla un paro docente el lunes 3 de agosto y una Marcha Federal Educativa para repudiar proyectos de reforma laboral, previsional y la Ley de Libertad Educativa.