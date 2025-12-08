Paritarias Estatales Bonaerenses en Diciembre 2025: Aumento, Bono y Definiciones Clave

La discusión salarial para los trabajadores de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires entra en una etapa decisiva. Con el cierre del año, los gremios estatales (ATE, UPCN y FEGEPPBA) y los representantes del gobierno provincial buscan definir el último aumento del 2025, un factor determinante no solo para el sueldo de diciembre, sino también para el cálculo del medio aguinaldo.

En este artículo analizamos el estado de la negociación, los porcentajes que se barajan y qué pasará con el bono de fin de año para los estatales bonaerenses.

¿De cuánto es el aumento para estatales bonaerenses en diciembre 2025?

Las negociaciones paritarias de este mes tienen como objetivo principal evitar que los salarios pierdan poder adquisitivo frente a la inflación acumulada en el último trimestre. Si bien las reuniones técnicas ya comenzaron, la expectativa está puesta en que el porcentaje de incremento se aplique directamente sobre el básico, impactando así en toda la pirámide salarial y en la antigüedad.

Los sindicatos han solicitado que el aumento sea acumulativo y que se considere una cláusula de revisión automática para enero de 2026, dado el contexto económico actual. Se espera que el decreto oficialice las nuevas escalas en los próximos días para que puedan ser liquidadas a tiempo antes de las fiestas.

Pago del Aguinaldo (SAC) para Estatales Bonaerenses

Una de las mayores inquietudes de los trabajadores de la Ley 10.430 y regímenes especiales es cómo impactará el acuerdo en el Sueldo Anual Complementario (SAC). Es fundamental aclarar que, si el aumento se cierra y se homologa como “remunerativo” para el mes de diciembre, debe ser tenido en cuenta para el cálculo del aguinaldo.

El medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del semestre. Por lo tanto, si el sueldo de diciembre incluye el nuevo incremento y resulta ser el más alto del semestre julio-diciembre, el aguinaldo se calculará sobre esa base actualizada.

Bono de Fin de Año: ¿Habrá suma fija para estatales?

Más allá del porcentaje paritario, la intención de búsqueda recurrente entre los agentes estatales gira en torno al Bono de Fin de Año o bono navideño. Históricamente, la Provincia de Buenos Aires ha evaluado el otorgamiento de sumas fijas no remunerativas para reforzar los ingresos en diciembre.

Hasta el momento, las autoridades provinciales han vinculado la posibilidad de este bono a la disponibilidad presupuestaria y a los fondos coparticipables. Los gremios insisten en que, de no alcanzarse un acuerdo paritario que supere la inflación real, un bono extraordinario sería “irrenunciable” para compensar la canasta básica de diciembre.

Cronograma de pago a estatales bonaerenses diciembre 2025

El pago de haberes y del aguinaldo suele adelantarse en diciembre debido a las festividades. Aunque el cronograma oficial es comunicado por la Tesorería General de la Provincia, las fechas estimadas para la acreditación de haberes son:

Sueldo Anual Complementario (Aguinaldo): Se espera su depósito antes de la celebración de Navidad, típicamente alrededor del 18 al 22 de diciembre.

Se espera su depósito antes de la celebración de Navidad, típicamente alrededor del 18 al 22 de diciembre. Sueldos de diciembre: Se abonarían en los primeros días hábiles de enero de 2026, salvo que el gobierno decida adelantar el pago al 29 o 30 de diciembre, una medida que ya se ha tomado en años anteriores para inyectar consumo en la economía local.

Perspectivas para 2026

El cierre de la paritaria 2025 dejará la base establecida para las discusiones de enero y febrero. La premisa de los gremios docentes y estatales es comenzar el ciclo 2026 con un salario que no corra por detrás de los índices de precios al consumidor (IPC). La reunión paritaria de cierre de diciembre no solo define el bolsillo actual, sino la “paz social” para el inicio de la temporada de verano y el receso administrativo.

Mantendremos este artículo actualizado con las cifras oficiales apenas sean publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.