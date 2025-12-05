Bono de Fin de Año para Estatales: Quiénes cobrarán un plus en diciembre 2025

En un cierre de año marcado por la disparidad salarial, el mapa de la Argentina se divide entre los distritos que confirmaron sumas fijas millonarias y los que pelean por no perder contra la inflación. Mientras varios municipios y provincias ya anunciaron el “regalo” navideño, la administración bonaerense define su estrategia.

Llega diciembre y la calculadora de los trabajadores estatales no descansa. Si bien el cronograma del medio aguinaldo ya trajo algo de certeza, la gran incógnita en las oficinas públicas, escuelas y hospitales pasa por el bono de fin de año.

A diferencia de otros años, este 2025 muestra un escenario de “dos velocidades”. Por un lado, la Nación ratifica su política de “no hay plata“, descartando sumas extras. Por el otro, un grupo de provincias y municipios decidió romper el chanchito y otorgar beneficios que, en algunos casos, superan los dos millones de pesos.

Si vivís en la Provincia de Buenos Aires, esta es la radiografía completa de quiénes ya tienen el dinero asegurado y qué se negocia en tu distrito.

La situación en la Provincia de Buenos Aires

Para los estatales bonaerenses (administración central, docentes, médicos, judiciales), la expectativa es alta, pero la confirmación oficial se hace esperar.

El gobierno de Axel Kicillof mantiene por estas horas negociaciones paritarias clave con los gremios. La estrategia provincial ha sido, hasta el momento, priorizar aumentos porcentuales al sueldo básico que impacten en el aguinaldo de estatales bonaerenses y la jubilación, en lugar de otorgar sumas fijas por única vez.

Sin embargo, la presión de los sindicatos crece. Al ver los anuncios millonarios en el interior del país, gremios como ATE y UPCN miran de reojo la posibilidad de un refuerzo extraordinario para las categorías más bajas, que han quedado muy golpeadas por la inflación anual. Se espera una definición concreta antes de la liquidación del medio aguinaldo, prevista para mediados de mes.

Municipios bonaerenses ya confirman bono de fin de año

Los casos testigo que marcan el ritmo en el interior bonaerense son Luján y Lincoln, que ya oficializaron sumas fijas:

Luján: El municipio confirmó un bono total de $250.000 por agente municipal activo. El pago se realizará de forma desdoblada: $150.000 a cobrar antes del 20 de diciembre de 2025. $100.000 a acreditarse el 20 de enero de 2026.

El municipio confirmó un bono total de por agente municipal activo. El pago se realizará de forma desdoblada: Lincoln: El intendente Salvador Serenal ratificó también un bono de fin de año de $250.000 para todos los trabajadores, pero con la diferencia de que el monto total se depositará el próximo martes 23 de diciembre.

Este movimiento de “billetera abierta” genera un inevitable “efecto dominó” y traslada la presión a otros distritos del conurbano y el interior, donde es habitual que los anuncios de bonos lleguen sobre el filo de las Fiestas.

El ranking de la envidia: ¿Quiénes cobran millones?

Fuera de los límites bonaerenses, hay provincias y ciudades donde el bono de fin de año alcanza cifras récord, generando un fuerte contraste con la realidad del AMBA.

Santiago del Estero: El récord nacional

Es la provincia que paga el bono más alto del país: $2.100.000 en total. Si bien se paga en cuotas, la última parte se cobra ahora.

Fecha clave: El 23 de diciembre, los estatales santiagueños recibirán la tercera cuota de $700.000 en sus cuentas, un monto que por sí solo supera a muchos sueldos básicos del resto del país.

Comodoro Rivadavia: El bono petrolero

En el sur, el municipio de Comodoro Rivadavia (Chubut) acordó un bono de fin de año de $1.100.000 de bolsillo para sus empleados.

Tras un pago inicial, se espera un refuerzo de $400.000 en diciembre y un saldo final de $300.000 para el inicio del ciclo lectivo 2026.

Formosa: Tensión y reclamo millonario

La atención de este viernes 5 de diciembre está puesta en el norte. El gremio ATE de Formosa formaliza hoy un pedido explosivo al gobernador Gildo Insfrán: exigen un bono de $1.200.000 para equiparar la situación con sus vecinos santiagueños. La medida busca recuperar el poder adquisitivo perdido durante el año, aunque el gobierno provincial aún no dio el visto bueno.