Paritarias Camioneros junio y julio 2026: suma extra, nuevos básicos y escala actualizada

Las paritarias Camioneros junio y julio 2026 tuvieron una novedad clave para miles de trabajadores del transporte de cargas, logística, correo y servicios: la revisión salarial finalmente sumó una asignación extraordinaria para junio y modificó los básicos desde julio.

El dato central es que el acuerdo no se limita al tramo mensual que ya estaba previsto en la paritaria de marzo. La revisión incorporó una suma no remunerativa de $30.000 con los haberes de junio y una mejora sobre los básicos a partir de julio, lo que impacta en las escalas del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

La información surge del acuerdo difundido por FAETyL, de las planillas salariales publicadas por el Sindicato de Camioneros y del registro de planillas y acuerdos que mantiene FADEEAC.

Paritarias Camioneros junio y julio 2026: qué se firmó

El nuevo entendimiento fue suscripto el 25 de junio de 2026 entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias del sector, entre ellas FAETyL, FADEEAC y CATAC. El acuerdo responde a la cláusula de revisión que había quedado pactada en marzo.

Según el texto difundido por las entidades empresarias, la revisión establece dos puntos principales: el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa de $30.000 para todos los trabajadores comprendidos en el CCT 40/89, junto con los haberes de junio, y la incorporación de $27.258 al básico del chofer de primera categoría desde julio, con traslado proporcional al resto de las categorías.

Ese segundo punto es el que explica por qué la escala de julio queda por encima de lo que hubiera resultado solamente por el tramo del 1,5% previsto en el acuerdo original. También deja confirmadas las planillas de julio y agosto, aunque el convenio fue presentado ante la Secretaría de Trabajo de la Nación para su homologación.

Cómo venía el acuerdo salarial de Camioneros

La paritaria vigente para el período marzo-agosto 2026 había fijado un esquema escalonado de aumentos mensuales. En marzo se pactó un 2%, en abril un 1,8%, en mayo un 1,7%, en junio un 1,6%, en julio un 1,5% y en agosto otro 1,5%.

Además, aquel acuerdo incluyó una suma no remunerativa de $53.000 en marzo y mejoras específicas para ramas como logística, almacenamiento, distribución, clearing y correo privado. En esos segmentos también se contemplaron cambios sobre adicionales de especialidad y un premio por presentismo y puntualidad.

La revisión de junio aparece, entonces, como una corrección dentro de ese esquema. No abre una paritaria completamente nueva, pero sí modifica la foto salarial de julio y agosto para los trabajadores encuadrados en el convenio.

Escala Camioneros julio 2026: cuánto cobran las principales categorías

Las cifras siguientes corresponden a básicos brutos de referencia. El sueldo final puede variar según antigüedad, rama de actividad, zona, horas extra, viáticos, adicionales, presentismo, descuentos y situación particular de cada trabajador.

Categoría Básico junio 2026 Básico julio 2026 Básico agosto 2026 Chofer de Primera Categoría $1.017.089,13 $1.060.010,29 $1.075.910,44 Chofer de Segunda Categoría $998.964,21 $1.041.120,50 $1.056.737,31 Chofer de Tercera Categoría $980.820,95 $1.022.211,59 $1.037.544,76 Operador de Servicios $1.082.223,10 $1.127.892,91 $1.144.811,30 Chofer de camión blindado $1.093.499,86 $1.139.645,55 $1.156.740,23 Chofer con firma $1.174.393,59 $1.223.953,00 $1.242.312,29 Peones $928.919,73 $968.120,14 $982.641,94 Administrativo de Primera Categoría $1.012.138,40 $1.054.850,64 $1.070.673,40

La comparación muestra el salto de julio, donde se combina la actualización de la escala con la incorporación al básico prevista en la revisión. En agosto vuelve a aplicarse el tramo del 1,5% sobre los salarios de julio, según el esquema informado.

Qué pasa con la suma extra de junio

La suma de $30.000 debe abonarse junto con los haberes correspondientes a junio de 2026. Al estar definida como asignación extraordinaria no remunerativa, no funciona igual que un aumento de básico y no debe confundirse con la incorporación salarial que rige desde julio.

En términos prácticos, junio tiene dos elementos a mirar en el recibo: el básico actualizado por la escala de ese mes y la suma extraordinaria acordada en la revisión. Desde julio, en cambio, el foco pasa a estar en los nuevos básicos publicados para cada categoría.

A quiénes alcanza el acuerdo de Camioneros

El acuerdo alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, que incluye distintas ramas del transporte automotor de cargas, logística y servicios. Esto abarca a trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, CABA y el resto del país siempre que estén encuadrados bajo ese convenio.

No debe interpretarse como una mejora automática para choferes independientes, monotributistas, fleteros por cuenta propia o trabajadores encuadrados en otros convenios. La clave para saber si corresponde es revisar el convenio aplicado por la empresa y la categoría declarada en el recibo de sueldo.

Cómo revisar si el sueldo está bien liquidado

Para controlar la liquidación, conviene mirar primero la categoría laboral, luego el básico del mes y después los adicionales. En julio, el básico debería reflejar la nueva escala correspondiente a la categoría del trabajador. En junio, además, debería aparecer la asignación extraordinaria de $30.000 si el empleado está comprendido por el CCT 40/89.

También hay que prestar atención a ítems como antigüedad, horas extra al 50% o al 100%, viáticos, adicional por zona, rama de actividad y premios específicos. En logística y correo privado, por ejemplo, el acuerdo de marzo había incluido condiciones particulares sobre adicionales y presentismo.

Otro punto importante es la homologación. El acuerdo de revisión fue presentado ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Hasta que ese trámite administrativo quede cerrado, la referencia más útil para trabajadores y empresas son las actas firmadas y las planillas salariales oficiales difundidas por las entidades del sector.

En un contexto de paritarias ajustadas y revisiones mensuales o bimestrales en varios gremios, Camioneros vuelve a quedar entre los convenios más observados por su impacto en la logística, el consumo y los costos de distribución. Para los trabajadores, la diferencia concreta se verá en dos momentos: el extra de junio y los nuevos básicos de julio.