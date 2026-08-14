Paritaria uom: nuevo aumento para los metalúrgicos y cómo quedarán los salarios desde agosto 2026

La paritaria de la UOM finalmente tuvo una definición después de varios meses de negociaciones, reclamos por el atraso salarial y una situación interna que había complicado las conversaciones con las cámaras empresarias.

El nuevo entendimiento alcanza a los trabajadores de la actividad metalmecánica y establece una recomposición que comenzará a impactar desde agosto de 2026. Además del incremento sobre los salarios, se acordó una compensación por los meses que quedaron sin actualización mientras permanecía abierta la discusión.

La novedad llega después de que los empleados metalúrgicos atravesaran abril, mayo, junio y julio con las escalas derivadas del acuerdo anterior, mientras la UOM reclamaba recuperar la pérdida acumulada frente a la inflación.

Paritaria UOM: de cuánto es el nuevo aumento

La Unión Obrera Metalúrgica alcanzó un acuerdo con las cámaras empresarias de la rama metalmecánica que contempla una recomposición salarial del 23,5%.

El entendimiento tendrá vigencia durante ocho meses:

Agosto de 2026.

Septiembre de 2026.

Octubre de 2026.

Noviembre de 2026.

Diciembre de 2026.

Enero de 2027.

Febrero de 2027.

Marzo de 2027.

La negociación se cerró el jueves 13 de agosto durante una audiencia virtual convocada por la Secretaría de Trabajo. Participaron los representantes paritarios de la UOM y las principales cámaras empresarias de la actividad.

Entre las entidades involucradas aparecen ADIMRA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR, CAMIMA y otras cámaras que representan a diferentes sectores de la industria metalúrgica.

Cómo se pagará el 23,5% de aumento de la UOM

El nuevo incremento no se trasladará de una sola vez al salario básico.

Según la información conocida hasta el 14 de agosto de 2026, el acuerdo establece una combinación de aumentos porcentuales y sumas no remunerativas que se irán aplicando entre agosto y marzo.

Posteriormente, esos conceptos serán incorporados a los salarios básicos en abril de 2027.

Este mecanismo es especialmente importante a la hora de calcular cuánto cobrará efectivamente cada trabajador, porque una suma no remunerativa no funciona exactamente de la misma manera que una incorporación directa al básico.

Además, el porcentaje del 23,5% corresponde al esquema completo hasta marzo de 2027 y no significa que todos los trabajadores recibirán un incremento del 23,5% en el sueldo de agosto.

Cuánto aumenta la UOM en agosto 2026

Este es uno de los datos que todavía resta conocer en detalle.

Al momento de cerrarse el acuerdo trascendió el porcentaje global del 23,5%, la vigencia entre agosto y marzo y el mecanismo combinado de porcentajes y sumas no remunerativas.

Sin embargo, todavía no se difundió oficialmente la distribución exacta de los importes correspondientes a cada uno de los ocho meses.

Por ese motivo, aún no es posible elaborar de manera seria una nueva escala salarial completa de agosto por categoría.

Una vez que la UOM publique las planillas correspondientes a las diferentes ramas del Convenio Colectivo de Trabajo 260/75, se podrá determinar cuánto pasa a cobrar cada categoría y cuál será el nuevo valor por hora.

Habrá un pago retroactivo para los metalúrgicos

El acuerdo incorpora además otro punto relevante para el bolsillo de los trabajadores.

La UOM y las cámaras establecieron el pago de una suma no remunerativa en concepto de retroactividad por mayo, junio y julio de 2026.

La compensación busca reconocer parte del período en el que los salarios permanecieron sin una nueva actualización mientras se desarrollaban las negociaciones.

Hasta este viernes 14 de agosto no se difundió oficialmente el monto de esa suma para la rama metalmecánica.

Por eso, no debe confundirse con el bono de $1.600.000 acordado en paralelo para los trabajadores de la rama siderúrgica, que corresponde a otra negociación.

Cómo venían los salarios de la UOM antes del nuevo acuerdo

El último esquema salarial de la actividad metalmecánica había establecido valores hasta abril de 2026.

La propia UOM continúa mostrando en su sección oficial de convenios y salarios las planillas correspondientes al acuerdo que abarcó desde septiembre de 2025 hasta abril de 2026.

Ese entendimiento había contemplado incrementos acumulativos y distintas sumas no remunerativas.

Uno de los valores utilizados como referencia durante los últimos meses fue un Ingreso Mínimo Global de Referencia cercano a $1.036.390 mensuales.

Según fuentes sindicales citadas durante la negociación, alrededor del 60% de los trabajadores de la actividad tenía ingresos básicos cercanos a ese nivel, una de las razones por las que la recomposición se había convertido en uno de los principales reclamos del gremio.

Por qué estuvo demorada la paritaria metalúrgica

La negociación salarial no avanzó con normalidad durante los últimos meses.

En mayo había surgido un entendimiento preliminar que contemplaba una recomposición cercana al 10%, destinada a compensar parte de la inflación de abril y mayo.

Sin embargo, ese acuerdo quedó en suspenso después de la intervención judicial de la UOM y no llegó a transformarse en una nueva escala salarial aplicable.

La situación comenzó a destrabarse después de que la Justicia reconociera las facultades del interventor Alberto Biglieri para participar de la negociación colectiva y designar a los nuevos representantes paritarios.

A partir de allí se retomaron formalmente las conversaciones con los empresarios hasta llegar al nuevo entendimiento firmado en agosto.

Qué trabajadores están alcanzados por el nuevo acuerdo

La recomposición del 23,5% corresponde a la negociación de la actividad metalmecánica, dentro del amplio universo representado por la UOM.

El Convenio Colectivo 260/75 contempla diferentes ramas y escalas, entre ellas actividades vinculadas a:

Metalmecánica.

Electrónica.

Automotor.

Aluminio.

Fundición.

Máquinas y herramientas.

Fabricación y reparación de distintos productos metalúrgicos.

Las escalas concretas varían según la rama y la categoría del trabajador, por lo que la publicación de las nuevas planillas será determinante para conocer los valores definitivos.

Qué pasa con la rama siderúrgica de la UOM

En paralelo, la UOM también alcanzó un acuerdo con la Cámara Argentina del Acero para la rama siderúrgica.

En este caso, el esquema es diferente al de los metalmecánicos.

El entendimiento establece un 6% no remunerativo para agosto, septiembre y octubre y otro incremento del 6% dentro del esquema previsto para los meses siguientes. En enero, la recomposición acordada pasará a los salarios básicos como un 12%.

Además, los siderúrgicos tienen prevista una compensación extraordinaria de $1.600.000 en concepto de retroactividad.

El acuerdo generó, sin embargo, una fuerte discusión interna: la seccional Villa Constitución de la UOM rechazó el entendimiento y anticipó posibles medidas de fuerza.

Por eso, al hablar del nuevo aumento de la UOM es fundamental distinguir entre metalmecánicos y siderúrgicos, ya que tienen acuerdos diferentes.

Cuándo estarán disponibles las nuevas escalas salariales UOM

El siguiente paso será la publicación de las planillas correspondientes a cada rama y categoría.

Hasta el 14 de agosto, la sección oficial de Convenios y Salarios de la UOM todavía muestra como último esquema completo las escalas del acuerdo septiembre 2025-abril 2026 y no incorpora aún las tablas derivadas del nuevo entendimiento.

Una vez publicadas, esas escalas permitirán conocer con precisión:

El nuevo valor por hora del operario.

Los básicos de cada categoría.

El Ingreso Mínimo Global de Referencia.

Las sumas no remunerativas de agosto.

Los valores para septiembre y los meses siguientes.

La forma en que se liquidará la retroactividad de mayo, junio y julio.

Hasta entonces, cualquier tabla que pretenda mostrar una escala salarial definitiva de la UOM para agosto de 2026 debe tomarse con cautela si no está respaldada por las planillas surgidas del nuevo acuerdo.

Cómo sigue la paritaria de la UOM

Con el entendimiento alcanzado, la actividad metalmecánica deja atrás varios meses sin una actualización salarial formal y comienza un esquema que se extenderá hasta marzo de 2027.

La nueva pauta contempla una mejora total del 23,5%, pagos no remunerativos y una compensación retroactiva por los meses de mayo, junio y julio.

El punto clave ahora será conocer cómo se distribuye exactamente el aumento durante cada mes y cuánto representa en pesos para cada categoría.

La publicación de las nuevas escalas de la UOM permitirá finalmente calcular cuánto cobrarán los metalúrgicos desde agosto y cómo evolucionarán sus salarios durante los próximos ocho meses.